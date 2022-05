Yuridia da concierto contagiada de Covid-19 y reta al público a darle un beso 'bajo su propio riesgo' | VIDEO

Este lunes Yuridia se presentó en el palenque de la Feria de San Marcos, donde cientos de asistentes pudieron presenciar en vivo y en directo el talento de la cantante que comenzó su carrera musical en 'La Academia'.

Pero lo que más llamó la atención durante su presentación fueron las fallas técnicas, ya que justo cuando estaba interpretando apasionadamente sus mejores temas musicales, el sonido comenzó a presentar irregularidades.

No obstante y con el ánimo de no decepcionar a los fans, Yuridia comenzó a platicar con el público del magno evento, señalando que por poco no se presentaba esa noche, ya que estaba enferma de Covid-19.

"Aguascalientes, este show casi se cancela ¿les digo por qué? Porque me dio Covid y aquí estamos dándolo todo. El que me quiera besar en la boca es bajo su propio riesgo", expuso la intérprete de 'Ya te olvidé'.

Tras esto la viralización de clips en los que se ve a la cantante exponer esto, algunos usuarios de redes sociales aseguraron que seguramente estaba bromeando, por lo cual, tomaron a mal su comentario, pues era como si no le diera la seriedad que amerita el virus que le ha quitado la vida a millones de personas en el mundo.

Sin embargo, en el programa 'De Primera Mano', se retomó una declaración de Oscar Jiménez, quien fue el encargado de abrirle el escenario a la cantante, en la cual este aseguraba que la solista sí estaba infectada con Covid.19.

"Creo que ella iba a cancelar pero ¿cómo pospones un evento así de importante? Obviamente ella está teniendo los cuidados, no se quitó jamás el cubrebocas, es una persona muy profesional (...) es una situación, es una enfermedad que la puedes tomar en cualquier lado y no está en tus manos", aseguró el cantante.

No obstante, en los videos que ya circulan en redes sociales, Yuridia no porta ningún cubrebocas durante su presentación y se desplaza a lo largo del escenario acercándose al staff del proyecto, con lo cual, se incrementa el riesgo de que haya contagiado a su propio equipo o incluso, a algunos asistentes de La Feria de San Marcos.

