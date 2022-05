Luis Miguel: Esta es la película de Disney favorita de 'El Sol'

Luis Miguel es una de las grandes voces de México. Su excelencia arriba del escenario y su increíble voz lo llevaron a ganarse el corazón de todos en el país desde temprana edad. Se tiene que recordar que Micky comenzó su vida arriba de los escenarios desde pequeño lo que lo llevó a vivir una infancia completamente diferente.

Gracias a que destinó su tiempo a entretener a la gente desde los 10 años, Luismi no pudo disfrutar de su infancia como el resto de los niños. Esto lo llevó a no poder ver películas de Disney, jugar en las calles con un balón entre muchas otras cosas que se reflejaron en la serie de Netflix. Ahora vamos a revelar cuál fue la película infantil que no pudo ver hasta que fue adulto.

Durante una entrevista con Raúl Velasco, el intérprete de “La incondicional” confirmó lo difícil que fue su infancia, ya que en muchas ocasiones el tema de conversación eran las películas de Disney, mismas que él no podía ver por estar enfocado en ensayar para sus presentaciones.

Su película favorita

Después de abrir el corazón sobre la dureza de su infancia al convivir con otros niños de su edad, ‘El Sol’ confirmó cuál fue las películas que no pudo ver hasta que fue adulto y cuál de estos filmes terminó por convertirse en uno de sus favoritos. "101 dálmatas", ya que las de perritos le encantaban, "lo disfruté muchísimo y las voy a seguir viendo además".

“Hay cosas que te apenan, por ejemplo, me tocó comentar en una reunión: ‘No que la película de La Cenicienta, la de La Bella y la Bestia’ y yo decía: ‘bueno, pues ninguna de estas películas he visto’. Y no es por nada, pero yo viví una niñez un poco distinta y con otro tipo de cosas; de Walt Disney, pues yo era un poco más en la realidad de las cosas”, dijo Luis Miguel.

Posteriormente dejó claro que no se quiso quedar con la tentación, por lo que en una ocasión que estuvo en Los Ángeles aprovechó un tiempo libre mientras grababa un disco para rentar muchas de las películas y verlas. “Me puse a verlas, son hermosas. Te dan un sentimiento de la humanidad, de la sutileza de las cosas, de las relaciones, de ternura”, dijo.

