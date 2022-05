¿El más odiado por el público? Eduardo Rodríguez no deja de hablar mal de Ivonne Montero en LCDLF2

La semana inició candente en La casa de los Famosos 2 con un señalamiento a quien se perfila como el villano de esta temporada por sus declaraciones mala leche y por no tener los tamaños para aceptar que la regó al hablar directamente y en varias ocasiones de una de sus compañeras y además pareja sentimental hace algunos años.

Se trata del actor y modelo Eduardo Rodríguez, expareja sentimental de Vanessa Guzmán y padre del hijo de ambos, así como pareja sentimental no oficial de Ivonne Montero, su compañera en la casa y de quien se ha expresado de fea manera a pesar de que la propia bailarina, modelo y actriz lo encaró frente a frente.

Rodríguez está viendo moros con tranchetes, y ahora resulta que está confabulando con otros de sus compañeros para echar de la casa a Ivonne, diciendo que es ella quien está armando toda una estrategia para sacarlo a él a través de las nominaciones y quitarlo del camino.

Fans se le van encima

Las declaraciones de Rodríguez, han enfurecido a los fans de Ivonne e incluso a los de otros participantes por la forma en la que se ha expresado de ella, siendo que hasta hace poco tiempo tanto él como Ivonne mantuvieron una relación a escondidas mientras él se relacionaba con otras mujeres.

No es la primera vez que los participantes de un reality confabulando en contra de Ivonne, solo basta recordar que en La Isla, conducida por Alejandro Lukini, Ivonne fue la sacrificada en un equipo (el verde), que no la quiso desde el primer momento y tuvo que salir al no encontrar apoyo dentro del mismo, una de las salidas más vergonzosas del reality por el desdén con el que trataron a Ivonne.

En esta ocasión, los fans se han puesto de lado de Ivonne, ya que consideran que el actuar de Rodríguez deja mucho que desear, al hablar a espaldas de ella y cuando la tiene enfrente nada más se le hace nudo la lengua.

