Zague enfrenta de nuevo caso de paternidad; madre de su supuesta hija reabre proceso

Luis Roberto Alves 'Zague' volverá a enfrentar el caso de paternidad impuesto contra él por Luz Piedad Martínez, pues recientemente un tribunal determinó que existen irregularidades en el último fallo que salió a favor del comentarista deportivo. La modelo colombiana ha indicado que tuvo una hija con el exfutbolista, cuando este todavía estaba casado con la periodista Paola Rojas.

La revista Tv Notas, entrevistó a la mujer de 38 años, quien tuvo que viajar de su país de origen a México para darle seguimiento al proceso que inició en 2019, poco tiempo después de que el ex miembro del Club América y la conductora se divorciaran.

"El tribunal se dio cuenta de irregularidades en la resolución del caso y rechazaron la sentencia que había dado el juez a favor de él, por eso se realizó una nueva audiencia. Sin embargo, Zague y sus abogados volvieron a hacer de las suyas, al no presentarse en la audiencia”, contó sobre la razón por la que se reabrió su proceso contra el comentarista.

Zague no ha reconocido a su supuesta hija

Luz pide que la estrella de Azteca Deportes, reconozca a su hija, que actualmente tiene cuatro años, y que cumpla con su deber como papá. "Yo aquí estoy y seguiré dando la cara porque me da tristeza pensar que con el dinero que ha gastado en abogados podría haber ayudado a su hija”, dijo la madre.

Zaque tuvo su romance con la modelo aún casado con Paola Rojas Foto: Especial

La originaria de Colombia indicó que su pequeña sabe quien es su padre y que ha expresado que se quiere reunir con él, sin embargo, la modelo le ha tratado de explicar que por el momento no se puede, ya que él vive lejos de ellas, "por eso espero que se resuelva pronto y poderle cambiar la historia cuando ella esté más grande”.

"Me dice que quiere ver a su papá, incluso me ha dicho que lo quiere, pero yo digo, ¿cómo lo va a querer si no lo conoce?, pero bueno, es una niña”, indicó Martínez a la revista de espectáculos, a la que también dijo que Zague sí conoció a la pequeña, pero no quiso convivir con ella. "Quisiera que mi niña tuviera un padre, merece tener un papá”.

Quiere darle un papá a su hija

Luz Piedad Martínez dio a conocer que tuvo cáncer y que actualmente se encuentra en proceso de control. Indicó que con sus problemas de salud ha tenido muchos gastos, por lo que sería muy importante para ella que Zague pudiera ayudarle con la manutención de la niña de 4 años.

“Por supuesto, y ahora más con lo de mi enfermedad. Llevo poco más de un año en este proceso, sin trabajar y con gastos fuertes de todo. Qué más quisiera yo que su padre pueda pagarle un seguro estudiantil y una vivienda; si me pasa algo por el cáncer de mama que me dio, por lo menos quisiera saber que está respaldada por su papá”, señaló.

