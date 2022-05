"Canelo" Álvarez: 5 FOTOS con las Fernanda Gómez conquistó al boxeador

La modelo Fernanda Gómez es la gran dueña del corazón del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, con quien después de una relación que inició en el 2016, por fin llegó al altar en mayo de 2021 para confirmar que ella es el gran amor del mexicano y, por supuesto, para consolidar el amor entre la pareja, que también dejó como resultado el nacimiento de la pequeña Mía.

Fernanda Gómez es toda una influencer que por medio de redes sociales ha confirmado ser una de las mujeres más guapas del mundo que con su belleza natural y figura de impacto, digna de toda una modelo, logró conquistar y flechar al "Canelo". Y como prueba que ella es la gran sensación mundial, que siempre acompaña al boxeador, te compartimos sus 5 mejores fotos en las que presume todo su estilo ante el que todos caen rendidos.

La influencer tiene una hija con el boxeador mexicano. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Uno de los momentos más recordados de esta pareja fue la lujosa boda que tuvieron en la que se encontraba una larga lista de invitados de lujo, entre ellos varios famosos y aunque ese día la modelo derrochó un brillo único y belleza inigualable, hay otros momentos en los que ha presumido ser la mujer más guapa y con una melena rubia perfecta.

Prueba de lo anterior es esta selfie en la que la esposa del boxeador dejó ver que a sus 25 años tiene un cutis perfecto, hidratado e iluminado. Además, mostró que no hay nadie que no caiga rendido ante su mirada de impacto con unos preciosos ojos claros y alargados gracias al maquillaje.

La modelo tiene el mejor estilo a la hora de vestir. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Sin embargo, no siempre ha cautivado de a misma forma, ya que Fernanda Gómez ha tenido importantes cambios de look y antes de lucirse con una melena rubia, un cabello castaño la ayudaba a resaltar cada uno de sus rasgos en los que su mirada siempre es el centro de atención. Además, se le ha visto usar los peinados más icónicos y looks que la convierten en una de las famosas consideradas como mejor vestidas.

En cuanto a su estilo, es importante destacar que a pesar de los lujos que comparte junto al "Canelo Álvarez, no siempre lleva los atuendos más elegantes, pues la sencillez también es una de sus características, según las fotos que se ven en su cuenta de Instagram. De esta forma, ha usado básicos como chamarras denim e incluso pantalones con transparencias para presumir unas piernas largas, dignas de una modelo.

Fernanda Gómez antes de hacer del rubio su color perfecto. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Aún con combinaciones sencillas, Fernanda Gómez impone moda y su estilo propio. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Por supuesto, el "Canelo" no se ha resistido a estos y a otros encantos de la influencer, pues incluso sin una sola gota de maquillaje y posando "al natural" su belleza se mantiene intacta, algo que ha sido uno de los principales temas de conversación en redes sociales, donde se leen comentarios como "qué linda" o "espectacular".

Y es que la esposa del boxeador también se ha lucido como nunca al modelar su figura delgada con los bikinis ideales para mujeres altas, dejando ver unas piernas kilométricas y torneadas. Asimismo, el brillo que derrocha desde la playa ha causado sensación entre sus millones de seguidores de Instagram, algo en lo que no podía fallar al también ser la fundadora de un salón dedicado al cuidado personal de zonas como las manos, pies y rostro.

La influencer recuperó su figura de impacto tras el nacimiento de su hija, quien hoy tiene 5 años. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Fernanda Gómez tiene el cutis perfecto. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

