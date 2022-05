Sobrino de David Beckham es aprendiz de albañil y vive alejado de los lujos de su familia

David Beckham es una de las figuras del futbol más importantes en el mundo, pero no ha evitado ser blanco de controversia como sucedió cuando se dio a conocer la historia de su sobrino Freddie Every, quien ahora vive junto a su padre en el olvido, desempleado y alejado de los lujos.

El joven, de 20 años de edad, relató a detalle su infancia y las tardes de juego junto a los hijos de David Beckham, ahora fue testigo de la extravagante boda de Brooklyn con Nicola Peltz en una lujosa ceremonia en Florida que tuvo un costo aproximado de 4 millones de dólares.

En entrevista para The Mirror en 2019, Freddie Every indicó que tras el divorcio de sus padres las tardes de juego terminaron y se distanció de su millonaria familia, incluso de su madre, y ahora vive en una vivienda temporal propiedad del gobierno y sin empleo.

Separación familiar

La hermana mayor del exfutbolista, Lynne Beckham, se divorció en 2010 luego de 11 años de matrimonio y como parte del acuerdo Freddie y su hermana mayor Georgina quedaron al cuidado de su padre. El joven señaló que son pocas las veces que ven a su madre y su hermano menor, quienes viven en una casa comprada por el también modelo.

David Beckham con su hermana Lynne en su boda. Foto: Pinterest

Actualmente, Freddie Every se encuentra desempleado y consiguió una beca como aprendiz de albañil. Mientras que su hermana Georgina es estilista, sin embargo, no cuenta con el dinero suficiente para poder pagar la renta de un departamento.

Ambos siguen la vida personal y profesional de sus famosos primos a través de redes sociales, donde también fueron espectadores de la lujosa boda de uno de ellos, todo mientras Every andaba en su bicicleta pues no puede pagar lecciones de manejo.

Pide acercamiento familiar

El joven dijo no estar interesado en el dinero, pero sí en reencontrarse con su familia, por ello, espera que pronto puedan reunirse una vez más en una comida a la que acudan sus primos y sus famosos tíos, David y Victoria Beckham.

"A veces pienso en la diferencia en nuestras vidas, pero es difícil de explicar. Siguen siendo mi familia y me gustaría volver a verlos (…) No necesito tener una llamada telefónica para ver lo que está haciendo. Eso es mejor que nada”, detalló a The Mirror.

El joven dijo estar muy orgulloso del exfutobolista y que la última vez que lo vio éste le regaló 50 dólares. Ahora sólo espera pasar tiempo con ellos, pues desea que mejore su relación familiar.

