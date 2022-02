Desde el gimnasio Victoria Beckham enseñó su bella figura y paralizó las redes

Victoria Beckham, de la mano de su talento para el diseño de modas no ha dejado de hacer estragos. Con el paso de los años se han oído múltiples especulaciones acerca del éxito de las líneas de moda de la cual es dueña hace 15 años.

Victoria Beckham, conocida principalmente por ser la esposa del ex futbolista David Beckham se ha reconvertido y ha demostrado que no solo que sigue al pie del cañón tras casi 15 años. Lo hizo de la mano de la marca deportiva Reebok, con quienes hace unos días presentó una nueva colección de prendas deportivas de alto rendimiento, Drop Six. Este es un proyecto del que Beckham no podría estar más orgullosa, porque ha conseguido crear una colección cápsula que se puede llevar tanto en el gimnasio como por la calle un día cualquiera.

Victoria Beckham entrenando. Fuente: Instagram Victoria Beckham.

Lo que hace Victoria Caroline Adams, como es el nombre real de la también cantante de 47 años apostando por el deporte es una incógnita, sobre todo cuando ella misma siempre ha sido objeto de todo tipo de especulaciones respecto a su figura, con sospechas de duras dietas alimenticias e incluso acusaciones de haber sufrido algún tipo de trastorno.

Más cuando, hace apenas unos días, su propio marido, el futbolista David Beckham, confesaba que su mujer llevaba 25 años comiendo solo “pescado y verdura” para conseguir mantener su esbelta figura. “Desafortunadamente, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años. Desde que la conocí, solo come pescado a la parrilla, verduras al vapor, muy rara vez se desviará de eso", dijo David, sobre Victoria.

Ahora bien, llevar una dieta estricta no es símbolo de nada extraño, y es que Victoria también hace muchísimo ejercicio, motivo por el cual está especialmente emocionada con esta nueva colaboración con Reebok. Tanto, que no ha dudado en ponerse algunas de las piezas de su propia colección y mostrar sus músculos tonificados en Instagram, donde ha deleitado a sus seguidores. Con más de 200 mil likes, parece que a su público virtual, le gusta lo que hace.