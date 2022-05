Termina juicio y queda en suspenso el fallo en caso Amber-Depp

Tras ocho horas en el tribunal de Fairfax (Virginia, Estados Unidos), no se llegó a un veredicto en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Las deliberaciones del jurado continuarán el martes a las 9:00 horas después de las vacaciones del fin de semana del Memorial Day (Día de los caídos).

En el que se pensó sería el último día del juicio, la jueza Penney Azcarate escuchó los últimos argumentos de los abogados que ambas partes presentaron en 120 minutos, cada una. La defensa del actor de Piratas del Caribe, dijo que la “abusadora” en la pareja fue Heard y no Depp. “Este caso nunca ha sido por dinero. Se trata de la reputación del señor y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”, puntualizó Benjamin Chew.

Mientras que Camille Vasquez enfatizó: “Les pedimos que devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras… Las pruebas mostradas en este juicio han demostrado que la señorita Heard es la abusadora. Fue violenta, abusiva y cruel”.

La defensa de la actriz también fue severa al fijar que hay pruebas contundentes a su favor y que lo que pasará en la sala sería un fuerte mensaje para las mujeres que sufren violencia. “Si no tomaste fotos, no sucedió… Si las tomaste son falsas. Si no se lo contaste a tus amigos, están mintiendo. Si se lo contaste a tus amigos, son parte del engaño”, comentó Ben Rottenborn.

Este caso empezó en marzo de 2019, cuando Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares señalando que en el artículo de opinión que publicó en 2018, ella se definía como "una figura pública que representa el abuso doméstico", lo que lo hacía ver a él como el abusador. Heard contrademandó por 100 mdd por difamación.

El jurado verá las dos demandas, por lo que ambos pueden resultar culpables, inocentes o podrán culpar sólo a uno.

ÚLTIMOS HECHOS

El 11 de abril inició el juicio, el cual ha sido considerado como el más mediático en lo que va del año.

Entre los últimos testimonios, se mostró que la actriz filtró las fotos de sus moretones a la prensa.

Ambos actores alegaron que perdieron papeles que les dejaban entre 45 y 50 mdd.

La abogada de la actriz terminó su participación elogiando el trabajo de la jueza.

Heard declaró que ha recibido amenazas por parte de los fans del actor.

MAAZ