Raúl Hernández Jr., heredero de Los Tigres del Norte, se parece más sus tíos que a su papá y aquí la prueba

Raúl Hernández Jr., hijo de uno de los ex integrantes de Los Tigres del Norte es heredero de una voz singular para cantar canciones norteñas, lo trae de familia aseguran sus fans, quien también señalan que el joven se parece más a sus tíos que a su papá.

El padre del cantante también de nombre Raúl, fue uno de los miembros fundadores de Los Tigres del Norte salió de la agrupación conocida como “los jefes de jefes” en 1995 porque no estaba de acuerdo con los narcocorridos de cantaban y empezó una carrera como solista.

Ahora es él quien apoya a su hijo que busca su propio lugar en la música regional mexicana, aunque desea ser conocido por su talento y no por la fama de su familia, no puede negar la sangre y el gran parecido no solo físico, también en la manera en la que se planta en el escenario.

Raúl Hernández Jr. es un joven muy apuesto, basta con revisar sus redes sociales para ver todos los halagos que recibe de las mieles de fanáticas mujeres que tiene, en los comentarios destacan sus ojos, sus labios y porte.

“Su cara parece tallada por los mismos Ángeles”, escribió una de las fans destacadas.

Mientras que hay quienes aseguran que sus facciones son muy similares a las de Luis Hernández, el más joven músico de Los Tigres, aunque toca el acordeón como Jorge Hernández y hace algunas señas con las que puede llegar a parecerse a el famoso vocalista.

Luis, Raúl y Jorge Hernández. @raulhernandezjrmusic, LosTigresDelNorte

La estrella en escenas tiene apenas 26 años de edad y ya ha compartido escenario con grandes personalidades de la música norteña, se ha presentado en su natal Monterrey, Nuevo León y está muy presente en sus cuentas oficiales en redes sociales donde está como @Raúl Hernández Jr.