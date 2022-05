Así canta el ATRACTIVO hijo de Raúl Hernández, el ex integrante de Los Tigres del Norte: VIDEO

Raúl Hernández Jr. lleva el mismo nombre que su padre, el conocido como “Tigre solitario”, además es sobrino de todos los integrantes de Los Tigres del Norte y cuenta con una voz muy parecida a la de sus familiares famosos.

El atractivo joven tiene 26 años, es originario de Monterrey, Nuevo León y desde los ocho años tuvo su primer acercamiento formal con la música, pero desde que nació ya escuchaba canciones norteñas.

Ahora busca su propio camino en la industria del regional mexicano y en redes sociales ha sido muy bien aceptado, incluso circulan videos en donde lo comparan. “Como cuando te pareces a tu papá Raúl, cantas como tu tío Eduardo y tocas como tu tío Jorge”, pero ha declarado que no le importa que lo asemejen con los intérpretes de “Contrabando y traición”.

Más sobre Raúl Hernández Jr.

El acordeón es su instrumento favorito y el que no puede faltar en sus conciertos, pues se lo regaló su padre, las primeras canciones que tocó fueron “Una mosca parada en la pared” y las tradicionales “Mañanitas”.

Empezó con un grupo norteño que formó con tan sólo 15 años, pero ahora sigue su camino como solista y ya tiene diversas presentaciones junto a su padre o de forma solitaria ya sea en festivales o en eventos privados.

Otra de las cosas que disfruta hacer son deporte y pasar tiempo con su familia, según algunas publicaciones que ha compartido en sus cuentas oficiales en donde ya tiene casi 66 mil seguidores.

Cabe recordar que es hijo de Raúl Hernández, el ex integrante de Los Tigres del Norte que se salió de la agrupación para emprender su carrera como solista, que aunque si le ha ido bien, no tiene los mismos números y sus canciones no se han popularizado como la de los “Jefes de jefes”.