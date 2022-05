Natalia Esperón: De regreso a los foros de televisión

Para la actriz, estar de vuelta en un foro de televisión es puro disfrute, se divierte con sus compañeros y con todo el equipo que hace posible la historia. Y aunque reconoce que extrañaba estar delante de las cámaras, no se arrepiente de haberse alejado para formar una increíble familia de la cual está muy orgullosa. Y ahora que sus hijos están más grandes puede disfrutar plenamente de su faceta como actriz. Llena de emoción por su regreso a las telenovelas y súper enamorada de lo que hace, Natalia nos platica cómo ha sido su vida los últimos años y cómo logra hacer magia con su increíble talento.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Qué se siente estar de regreso en un foro de grabación? Es una adrenalina muy especial, cuando era más joven creo que le sufría muchísimo, y a lo mejor era por mi hija la mayor, que ahorita tiene 26 años, ya se casó y está haciendo su vida. Cuando ella era muy chiquita me empezaron a salir muchas oportunidades de trabajo, comencé una novela tras otra, entonces no conviví con ella como me hubiera gustado; me perdí un montón de cosas, pero aproveché muchísimo en lo laboral. Cuando nacieron mis otros chiquitos traía muy presente el no querer fallar, sí había momentos en que no la pasaba tan bien, y más porque los llamados son muy intensos. Pero ahorita finalmente mi realidad es otra, mis hijos están grandes, estoy mentalizada en los llamados.

¿Quién es Guadalupe en Corazón guerrero? Es la protagonista madura, estamos hablando de un matriarcado: Concepción, la abuelita; Guadalupe, la mamá, y Mariluz, la hija. El conflicto de mi personaje es que ella se enamoró siendo muy joven del dueño de una hacienda: Augusto, y de ese amor quedó embarazada de Mariluz. Había una promesa de matrimonio que no se cumplió y una amenaza muy fuerte de asesinato, entonces Guadalupe se hace rollos en su cabeza y huye sin decirle que está embarazada de Mariluz.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Y ya extrañabas? El tiempo se fue de volada, si te dijera que planeé que pasaran 10 años, la verdad es que no, extrañaba y a veces no. Tienes que dejarle saber a la gente que quieres seguir trabajando porque muchos asumen, sin saber bien o por rumores, que uno no quiere trabajar, y es que es tanta la cantidad de actrices que hay que obviamente le dan la oportunidad a la gente que está más presente.

¿Regresas para quedarte? Sí, finalmente sí. Tengo la intención de darle continuidad a mi trabajo, nunca fue planeado alejarme, sino que fueron necesidades que surgieron en mi vida. Al principio sí me ofrecían proyectos, después ya no, y es súper comprensible porque si no estás y si dices que no a todo, en algún momento te dejan de buscar. Me gustaría que tanto el público como los productores supieran que mi intención es retomar mi trabajo al cien. Algo que es padrísimo de mi carrera es que finalmente hay personajes para todas las edades y estoy de acuerdo con mi edad.