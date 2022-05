Arriba del escenario, Karol G encendió la red con un ajustado body

Karol G saca chapa de sus raíces cafeteras cada vez que puede. Con sensualidad y talento regresó a su país para un concierto. “Después de 2 Noches SOLD OUT en Bogotá todavía repito los videos cómo con ganas de devolver el tiempo y revivir esos tiempos juntos, me voy con el corazón arrugadito a seguir recorriendo el mundo, con la bandera de mi casa en el alma y en los hombros. Los Amo pues … Gracias por quedarse sin voz conmigo” expresó en sus redes sociales.

El pasado sábado 21 de mayo, Karol G explotó el Movistar Arena de Bogotá. Allí, los asistentes se sorprendieron con la presencia de Andrés Cepeda, compositor y actor colombiano, conocido por sus canciones románticas.

Karol G en el escenario. Fuente: instagram.

Karol G cantó junto a su colega artista la canción ‘Día tras día’. “Soy fan de su música y tenerlo ahí fue un verdadero honor” escribió en sus historias de IG La Bichota, junto a un par de imágenes.

En su segunda fecha, Karol G sorprendió con dos artistas del vallenato, como lo son Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón. “Créanme que para mí es difícil estar en el escenario y cantar con maestros de la música que llevo años escuchando y que representaron la bandera de Colombia en el mundo entero.

El posteo de Karol G en instagram

Karol G, además de su voz, subió las temperaturas con sus atuendos, sobre todo en particular uno de trasparencias hecho por red. El candente look que usó en Bogotá se completó con bucaneras negras y un ajustado body del mismo color que resaltó con su cabellera aún azul. Sin dudas, la figura de la creadora del Makinon y ex pareja de Anuel AA, es una de las más deseadas.