La actriz mexicana Teresa Ruiz Busca lugar en el cine nacional

Teresa Ruíz tenía 12 años cuando llegó a Estados Unidos con su familia. Ahí estudió y comenzó su carrera de actuación en producciones norteamericanas como Bordertown, junto a Jennifer Lopez y Antonio Banderas, en 2006, desde entonces busca oportunidades en el mercado mexicano.

“Empecé a trabajar en EU pero me inspiraba en la cinematografía mexicana... Hice una migración inversa y regresé buscando un espacio aquí, si he peleado extra ha sido por entrar al cine independiente mexicano y el trabajo en Hollywood es el resultado de la carrera por la que he luchado aquí”, afirmó la actriz de Narcos. México.

Aunque dice más no en EU, lo que realmente le importa es que sea una buena historia: “Las carreras de los actores se construyen de lo que dejas pasar… Es difícil de aprender, porque al principio lo que quieres es actuar en lo que sea, pero con el tiempo aprendes a contemplarlo y a saber esperar”, detalló.

En esta espera estaba cuando le llegó la oportunidad de unirse al elenco de El milagro del padre Stu, una producción estadounidense protagonizada por Mark Wahlberg (Stu) y Mel Gibson (Bill), en donde interpreta a Carmen, una maestra católica de la que se enamora Stu y para conquistarla decide asistir a la iglesia, sin imaginar que encontrará su verdadera vocación ahí.

“Es una película que habla de la fe de vencer la adversidad, creo que hay pocos guiones que hablan de eso. Hay más contenido violento y de acción. Y esta historia nos recuerda lo grandioso que podemos ser los seres humanos”, afirmó.

Para Teresa esta no es una cinta religiosa, ya que trata valores universales. Además, tiene una gran carga de humor impregnado por Wahlberg que hacen atractiva la historia.

La película ya está en las salas de todo el país.

FAN DE GIBSON

Ruiz creció viendo las películas del actor, por eso trabajar con él fue un sueño cumplido.

Aprendió del trabajo del actor de manera indirecta, escuchándolo y viendo su trato a los demás.

Además, tanto Mel como Mark se mostraron respetuosos ante su trabajo y el cine mexicano.

Tanto es su admiración por Mel, que en la presentación de la película en EU, le pidió que se tomara una foto con ella.

MAAZ