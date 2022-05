Las arriesgadas fotografías con las que Ninel Conde desafía las restricciones de Instagram

Ninel Conde y Ari Telch llevaron un romance de dos años hasta el 1998. Fruto de su amor nació Sofía, su única hija en común. Recientemente Telch saltó en defensa de su hija y desmintió los rumores que giran en torno a su vida privada, en especial aquellos que señalan estaría atravesando por una etapa de rebeldía ante los recientes escándalos de su madre.

Para comenzar, Ari Telch comentó que: “Mi hija tiene 25 años, creo que ella tiene derecho a escribir lo que se le pegue la gana”, esto luego de que hace unos días trascendieron unas publicaciones que la hija de Ninel Conde hizo en sus historias de Instagram, las cuales llamaron la atención de sus seguidores debido al contenido de los mensajes.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram.

Más adelante, la primogénita de Ninel Conde compartió una fotografía junto a ella y musicalizó el momento con When she loved me de Lyn Lapid. Fue debido a este último post que resurgieron los rumores sobre una supuesta fractura entre madre e hija. Ari Telch explicó que es muy común que las relaciones entre padres e hijos pasen por momentos difíciles, sobre todo durante la adolescencia y juventud, por lo que de ser verdad el distanciamiento de Sofía y Ninel sería algo normal.

Otra de las maravillas en redes sociales es la que hizo Ninel, en su cuenta personal de Instagram. Con una fotografía desafió las políticas de la red social de la camarita y se gano el amor de los internautas.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram.

Luciendo un conjunto negro engomado, Ninel Conde dejó claro que es una de las mujeres más bellas del mundo. La publicación le ha dado hasta el momento más de 7500 likes y cuenta con mensajes de todas las clases y lugares del mundo.