Las 3 series en Netflix que están basadas en cómics; una te conmoverá hasta las lágrimas

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

De hecho, varias de sus producciones en serie están basadas en cómics; por esta razón, hemos hecho la selección de tres series que se encuentran en la plataforma y que se basaron en una novela escrita previo a su realización en formato serie.

¿De qué trata “The end of the fucking world”?

Te recomendamos la serie de televisión británica con toques de comedia dramática, dentro “The end of the fucking World'', la cual está basada en la novela gráfica “The end of the fucking World” de Charles Forsman, la cual forma tiene dos temporadas, y donde la primera parte de esta exitosa serie cuenta con ocho episodios.

Posteriormente la serie fue lanzada exclusivamente por Netflix a nivel internacional en 2018, pero hasta la fecha es uno de los referentes más queridos dentro de la gigante de streaming; en 2019 se lanzó la segunda temporada de la serie protagonizada por Alex Lawther, Jessica Barden, Gema William, y Steve Oram.

"The end of the fuckin world", sigue la historia de James, un chico que se define asi mismo como psicópata y que conoce a Alyssa, quien constantemente le recuerda el mundo que lo odia; ambos comienzan entablar una relación a tal grado que pasan todo el tiempo juntos y que tras la vida que viven deciden escapar de su pueblo y empezar a vivir a su manera, huyendo en el auto del padre de James viviendo una serie de aventuras, muchas de ellas peligrosas.

A continuación te presentamos el tráiler de dicha producción en serie alojada en Netflix, la cual se ha posicionado como una de las más exitosas de la plataforma:

¿De qué trata “The Umbrella Academy”?

Resulta que la historia basada en los cómics de Gerard Way, tuvo su segunda parte el pasado 31 de julio, pero ahora la tan esperada tercera parte de la historia tendrá lugar este febrero de 2022.

Cabe mencionar que “The Umbrella Academy”, se convirtió en una de las series favoritas de los usuarios de Netflix, esto demostrado a través de la aprobación de sitios de crítica audiovisual como IMDB dándole 8.0 de calificación y Rotten Tomatoes con 88% de aprobación.

Para esta tercera temporada, cuando regresan a su época, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya y Número Cinco descubren que han cambiado la historia al encontrar a su padre vivo, además de darse cuenta que otros jóvenes forman parte de la academia, que ahora se llama The Sparrow Academy.

Número uno será Marcus, un personaje que será interpretado por Justin Cornwell. Número dos es Ben, pero no será como en las primeras temporadas pues esta vez es el líder del equipo.

Britne Oldford interpretará Fei, un personaje que “verá el mundo de una manera especial”. Por otra parte Jake Epstein, dará vida a Alphonso, el integrante número cuatro de la Sparrow Academy; mientras que el cinco será Sloane, un personaje interpretado por Genesis Rodriguez, y Cazzie David personificará a Jayme, el número seis de la agrupación.

Y para el último puesto de su formación de siete, lo ocupará Christopher quien es un cubo telequinético flotante.

¿De qué trata “Esta mierda me supera”?

Se trata de “Esta mierda me supera”, una serie de televisión estadounidense de drama juvenil que tiene ciertos toques sobrenaturales que generan una atmósfera más escalofriante por ciertas escenas que se vuelven icónicas dentro de la serie.

La serie está protagonizada por Sophia Lillis y Wyatt Oleff; “Esta mierda me supera” es una serie basada en la novela gráfica bajo el mismo nombre de Charles Forsman.

“Esta mierda me supera”, nos cuenta la historia de una adolescente que posee diversos poderes, los cuales está intentando controlar, pero posteriormente los usa a su favor para sentirse mejor, ya que también lidia con problemas de adolescencia.

La serie estadounidense retrata temas sociales pero también acerca de la sexualidad y las preferencias sexuales; las relaciones de pareja y las rupturas amorosas.

A continuación te presentamos el tráiler de la serie de Netflix:

SIGUE LEYENDO:

Top Gun: Maverick; la película que casi ganó 100% de aceptación en Rotten Tomatoes y que podría ganarse el Oscar

Las 3 PEORES películas en Netflix; ni intentes verlas porque son malas