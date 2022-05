Las 3 PEORES películas en Netflix; ni intentes verlas porque son malas

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Sin embargo, también la plataforma cuenta con producciones que han sido calificadas por los especialistas como muy malas, incluso terribles, mismas que en salas no tuvieron una buena aceptación.

Por esta razón, hemos hecho la selección de tres de ellas, las cuales están disponibles en el catálogo de Netflix; te las mostramos a continuación:

Cosmic Sin

“Cosmic Sin”, una cinta protagonizada por Bruce Willis la cual se proclama como ciencia-ficción, en donde Willis protagoniza a un general deshonrado que sale de su retiro para luchar contra una raza extraterrestre hostil.

La historia se sitúa en el año 2524, donde la humanidad hace tiempo que coloniza planetas fuera del sistema solar.

Al respecto de la participación de Bruce Willis, los críticos de cine han comentado que el actor sigue en una mala racha de actuación, pero también se ha criticado el guión realizado por Edward Drake y Corey Large.

Macho

Esta producción tuvo estreno en 2016, es el género comedia y fue dirigida por Antonio Serrano Argüelles bajo el guión de Sabina Berman y protagonizada por Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Mario Iván Martínez, Ofelia Medina y Renato López.

Dicha producción cinematográfica, fue evaluada con calificación de 3/10 por Filmaffinity, y con 4/10 por IMDb, la cual sigue la historia de Evaristo “Evo” Jiménez, personaje interpretado por Miguel Rodarte, quien es un reconocido diseñador de modas homosexual quien se encuentra en una parte muy importante dentro de su carrera, por lo que un dúo de documentalistas comienzan a filmar su proceso creativo cotidiano.

Es así como los documentalistas descubren que Evaristo en realidad no es homosexual sino un heterosexual de clóset, y que además es un hombre mujeriego quien en tan sólo 18 meses ha tenido relaciones sexuales con más de 322 mujeres.

Macho ha sido considerada una de las peores producciones cinematográficas mexicanas durante los últimos años, y se encuentra actualmente alojada en la gigante de streaming.

Cabe señalar que el actor Renato López, quien tuvo una participación en dicha producción con una duración de 102 minutos, fue asesinado a menos de dos semanas luego del estreno de dicha producción.

Locked Down

Esta película fue considerada un desastre total, pues se convirtió en una película casi innecesaria la cual parte de una travesura de atraco, por lo que combina un drama romántico pero también la acción.

La cinta fue realizada con la interpretación por Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor, quienes a su vez presentan a los personajes Linda y Paxton, una pareja en apuros cuya separación planeada debe ser suspendida debido a las restricciones de aislamiento por Covid-19 en Londres.

Mientras dure el encierro por dicha pandemia, es planear un robo de joyas que los convertiría en millonarios usando así el trabajo de repartidor de él y ella el acceso a las bóvedas de Harrods de Linda.

