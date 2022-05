BTS en la Fórmula E, la banda podría presentarse en el ePrix de Corea del Sur

¡BTS llegará a los circuitos del automovilismo! Los idols surcoreanos continúan sumando nuevas promociones durante los próximos meses. Ahora, medios coreanos informaron sobre su participación en la Fórmula E de Corea del Sur, donde podrían presentarse por primera vez.

Esta es una de las categorías de este deporte, la cual se enfoca en las carreras y uso de autos eléctricos con el fin de promover la movilidad sustentable. También es conocida como el Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. Su calendario para el 2022 agendó su primera visita a Corea, donde BTS podría presentarse.

De acuerdo con información de medios coreanos, la banda K-Pop tendría un acto musical durante el evento deportivo de gran magnitud, para amenizar la carrera, pues será la primera vez que los pilotos y escuderías visiten el circuito surcoreano y que mejores representantes que los idols.

¿Cuándo se presentará BTS en el evento deportivo?

BTS se convirtió en Embajador global de la Fórmula E hace dos años, por lo que no es de extrañar que sean considerados para ser los anfitriones del ePrix en Corea del Sur, programado para realizarse durante el mes de agosto. Los rumores apuntan que se encuentran discutiendo su aparición.

Esta sería su primera participación en un evento deportivo de escala mundial, por lo que ARMY espera que aparezcan en sus trajes de piloto. De confirmarse su aparición, podrían promocionar su nueva canción "Yet to come", o alguno de sus más grandes éxitos para hacer bailar a todos los presentes.

BTS continuaría con su labor de promover el cuidado del planeta, ya ha tenido otras campañas contra la contaminación mundial, la lucha contra el bullying y la Fórmula E busca promover los autos eléctricos como medio de transporte sostenible. El ePrix de Corea del Sur podría realizarse el 13 y 14 de agosto en el estadio Jamsil, además se emparejará con el Seul Festa, otro evento nacional importante en el país.

