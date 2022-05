Mente Mujer: Actrices Maya Zapata y Aketzaly Verástegui hablan sobre desigualdad y discriminación en industria del cine

Desde el movimiento #MeToo que surgió en 2018, varias actrices estadounidenses exigían igualdad salarial; en México las actrices pasan por lo mismo, sin embargo, algunas no sólo sufren discriminación por su género, sino también por su tono de piel, el cual les impide obtener un papel protagónico, al menos esto señalaron Maya Zapata y Aketzaly Verástegui.

Además, teniendo una población nacional 60 por ciento mestiza, consideran inaudito que sólo existan protagonistas de piel clara, marcando la falta de diversidad e inclusión de la que tanto se habla en este siglo.

“Las actrices morenas no tienen los mismo personajes que las blancas, pero mientras más oscuro es el color de piel y el fenotipo indígena es mayor, las oportunidades que tenemos en la industria del entretenimiento se reducen”, afirmó Zapata.

Bajo estas características los papeles que les asignan son de jornaleros o personas de limpieza, fomentando en la pantalla los estereotipos, y sobre todo la discriminación y desigualdad social.

Para erradicar estas ideas, un grupo de actores creó el movimiento Poder Prieto, al que se han sumado otras profesiones de la industria del entretenimiento, como productores o fotógrafos, llegando a los 200 miembros, aunque el número es variado, porque no todos pueden decir que no a un personaje, cuando apenas se entró a este mundo.

“Estamos iniciando para terminar con una costumbre que lleva siglos, pero somos el primer movimiento que cuestiona dentro del audiovisual y eso es importante. Hay personas que se nos echan encima, pero lo único que queremos es que haya mayor diversidad”, señaló Verástegui.

Aketzaly agregó que el racismo es más notorio en la rama de la publicidad, donde para no hacer notoria la discriminación, en cuanto acudes al casting, te señalan que no tienes el perfil latino internacional o no cumples con el estándar.

STREAMING SIGUE ESTEREOTIPOS

La mayoría de los actores agradece la llegada de las plataformas digitales a México, porque esto hizo que aumentarán las producciones y por ende el trabajo, sin embargo, aunque en un momento se pensó que en estas habría mayor representación social, esto no es así. Al menos esto considera Maya Zapata.

“Ahora que están apostando a las novelas en Netflix, están con su campaña de ‘Que drama’, cuyo principal cartel sólo está conformado por personas blancas. Esto habla de que no se reconoce el problema, cuando las telenovelas son el principal promotor del racismo en el país”, explicó.

Para contraatacar esto, lanzaron la frase “N de no más racismo”, para levantar la voz. También se han acercado a distintas plataformas, pero son pocas las que se han mostrado abiertas al diálogo.

DATOS

Con Poder Prieto también trabajan con el gobierno para que en las leyes se tomen en cuenta los derechos de los indígenas.

Aseguran que no es una lucha contra los actores de piel clara, al contrario, todos deben unirse para recibir el mismo trato.

Con el movimiento participan en distintas iniciativas para que los espectadores reflexionen sobre el tema.

Las principales figuras de este proyecto son Maya Zapata y Tenoch Huerta, esperan que más actores se sumen.

NÚMEROS

2018 terminó sus estudios Aketzaly Verástegui.

61 proyectos audiovisuales ha hecho Maya Zapata.

