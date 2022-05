Críticas a la obra de teatro donde participa afectan salud de Silvia Pinal

Desde el estreno de la obra “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”, en la que participa la actriz Silvia Pinal, han surgido varios comentarios que critican que una figura como la de ella salga en un sillón con ruedas para moverse en el escenario, teniendo una postura que no le favorece y justo este tipo de frases negativas terminaron afectando la salud de la diva, quien no pudo presentarse en la función para invitados y prensa por problemas de presión.

“Le afectaron las mentiras, eso es lo que daña a la señora, como a cualquier.

Vivió muchas emociones durante todo el día. La gente le hablaba para contarle todo lo que decían los comentarios. Entonces estaba preocupada y angustiada por su estrenó a la prensa y a sus amigos, el doctor nos dijo que estaba en condiciones para presentarse, pero no debía presentarse”, explicó el productor de la obra Iván Cochegrus.

Agregó que esta producción se está haciendo como un regalo a la musa del cine mexicano, porque quería regresar a los escenarios tras dos años de pandemia, por eso es que como un íntimo amigo de la actriz decidió cumplirle este sueño.

Las frases negativas también llegaron a la escenografía y vestuario de la señora Pinal, ya que usuarios de redes sociales destacaron que no están a la altura de ella, sin embargo, el productor señaló que calidad hay, pero no cuenta con los recursos para hacer algo más grande.

“Tengo años de amistad con la señora Pinal y ella me dijo que quería estar en un escenario, y yo no tengo el dinero que tiene Morris (Gilbert) o tienen los demás, y se me ha crucificado de una manera fuerte, todo lo que puse aquí lo hice de corazón y a mis posibilidades, no me endeudé con nadie, lo hice y se lo regalé a la señora, porque no puedo ponerla a hacer un musical donde levante la pierna porque tiene 92 años de edad, seamos realistas. Tenía que buscar un espectáculo o algo donde pudiera desenvolverse bien y eso fue lo que hice”, detalló.

Sobre las fotos que circulan en redes sociales donde se le ve en una mala posición y con el rostro desencajado, señaló que fueron manipuladas, porque la señora está muy delgada: “prácticamente le abultaron el vientre, le pusieron esas fotos que hacen daño y si se siente cómoda se recarga y puede hacerlo porque es Silvia Pinal y eso no lo entiende la gente”, afirmó.

¿QUÉ PASÓ?

El director de la puesta en escena, Calos Ignacio, fue quien salió a decir al público que la primera actriz tenía problemas de presión, por lo que no podía salir así al escenario. Al finalizar la función, Cochegrus, quien también participa en la obra interpretando al mapache, señaló que el problema fue que se le subió la presión.

“Noté que le dolía la cabeza, por eso le pedí a las enfermeras que le revisaran y ahí notaron que tenía la presión alta, de 180 a 100 y no íbamos a permitir que saliera así. La estabilizaron aquí en sus oficinas, aquí se tiene oxígeno y todo para la señora y ahorita ya se la llevaron a su casa”, comentó.

Después su hija Sylvia Pasquel informó que su mamá tuvo problemas de estómago por algo que comió.

MAAZ