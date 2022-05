"La india María": el comentario contra un ex presidente que la VETÓ de TV

María Elena Velasco, la comediante mexicana mejor conocida como "La India María", no solo se convirtió en uno de los íconos más importantes de la televisión y la pantalla grande, también fue protagonista de varios de los escándalos en la TV, como las insinuaciones a Raúl Velasco, el mítico conductor del programa "Siempre en domingo" o el veto televisivo que vivió por criticar al gobierno.

La relación profesional entre ambos famosos comenzó cuando la actriz apenas había participado en tres producciones cinematográficas. En aquel momento, Velasco era uno de los conductores más importantes de la televisión y, al reconocer el talento de "La India María" decidió invitarla a formar parte del elenco cómico de su programa.

María Elena Velasco marcó historia en el cine con su interpretación de "La India María"

Sin embargo, y pese al éxito que tuvo su presencia en la televisión, María Elena Velasco terminó por se vetada de la producción luego de hacer una crítica en vivo contra el entonces presidente José López Portillo. El despegue de la actriz tuvo mucho que ver con su aparición en "Siempre en domingo", de hecho, el éxito fue tan grande que los picos más altos de rating eran cuando ella aparecía ante las cámaras.

El talento demostrado ante el público fue un elemento fundamental para que "La India María" y Fernando Cortés, el director que impuso el personaje a Velasco, la contactara para realizar su primera película "Tonta, tonta, pero no tanto". La relación con Raúl Velasco tuvo fecha de término, pero no fue si no hasta un concurso de Miss México que la actriz fue desterrada de la TV.

¿Por qué vetaron a "La India María" de la televisión?

Durante la administración de José López Portillo que la mexicana se envalentonó para criticar al gobierno. "La India María" asistió a una edición de Miss México, donde el presentador Gustavo Pimental le preguntó: "¿Qué haría si en lugar de ser presidenta municipal fuera presidenta de México?".

María contesto sin titubear: "Me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia". Un comentario que hizo alusión a los grandes lujos que en aquel entonces se daba el presidente del país.

La respuesta de presidencia llegó casi de inmediato. Con una sola llamada, María Elena Velasco fue censurada y vetada. "Después de hacer ese comentario llamaron de Presidencia de la República a Telesistema mexicano para solicitar el retiro de 'La India' de la televisión", comentó Edmundo Pérez, guionista y periodista, en un programa especial de "La historia detrás del mito".

Así fue como por años, María Elena Velasco tuvo que abandonar la pantalla chica y continuar su legado desde otro tipo de frentes.

