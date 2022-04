Sin consentimiento es violencia: Ángela Aguilar recibe apoyo de fundadora de la Ley Olimpia

Ángela Aguilar ha recibido el apoyo de varios famosos después de que se filtraran unas imágenes besando a su supuesto novio René Humberto Lau, mejor conocido como Gussy Lau. No obstante, las celebridades no fueron las únicas en mandarle un mensaje a la cantante de regional mexicano, sino que también Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia, salió en su defensa.

La llamada "princesa del regional mexicano" dio de qué hablar esta semana en sitios de internet y medios de comunicación, esto después de que el músico de 33 años, confirmara que estaba saliendo con la hija de Pepe Aguilar, a quien le lleva 15 años. Estas declaraciones hicieron que la intérprete de 'En Realidad' tomara sus redes sociales para explicar la situación y declarar que se siente "violentada" y defraudada, porque se hizo público algo que era privado.

"Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo. Me siento violentada. Me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y de decidir sobre mi cuerpo", fueron algunas de las palabras que dijo en su video de Instagram.

Ángela Aguilar reaccionó ante la filtración de imágenes Foto: Especial

La activista Olimpia Coral manda mensaje a Ángela Aguilar

Tras sus declaraciones, la menor de la Dinastía Aguilar recibió mensajes de apoyo de varios famosos, sin embargo, su discurso llegó hasta oídos de la activista Olimpia Coral, quien creó la llamada 'Ley Olimpia', la cual implica una serie de reformas para sancionar los delitos que violen la intimidad sexual, entre ellos la filtración de imágenes y videos sin consentimiento de uno de los implicados.

"Querida @AngelaAguilar__ . Tú no defraudaste a nadie, tú no tienes que dar explicaciones a nadie, tú no pierdes tu valor como artista y como mujer en nada. Y nadie tiene derecho a cuestionarte. SIN TU CONSENTIMIENTO SIEMPRE SERÁ UN TIPO DE VIOLACIÓN y tú, no estás sola" colocó en un tweet la activista.

La creadora de la Ley Olimpia alentó a la cantante de 18 años a seguir denunciando su caso, pues recalcó que "Tú voz ahora no solo es mágica para cantar, ahora tu voz es voz de quienes no pueden decirlo. ¡Lucha!".

