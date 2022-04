Julieta Venegas explica cómo fue su dueto con Bad Bunny ¿Le gusta su música? | VIDEO

Julieta Vengas explicó cómo fue su acercamiento con el artista Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, para participar en la canción “Lo siento BB :/” en la que también canta Tainy.

La estrella musical dijo en una entrevista para una cadena de radio en México que contrario a lo que muchos pensaban si le gusta la música de Bad Bunny, puesto que los dos se desarrollan en géneros muy diferentes le parece un intérprete, actor y todo un personaje.

“Primero a mí me gusta mucho Bad Bunny, a mi Benito me encanta, me encantan sus letras, él, además siento que ha ido como creciendo mucho como que ya es un personaje como que abarca desde la actuación hasta un montón de cosas”, dijo la estrella mexicana.

Otra de las cosas que mencionó es que le divierten mucho las letras de aborda Benito en sus sencillos, es por eso que no podía dejar pasar la oportunidad de trabajar con dos artistas urbanos.

Confesó que fue Tainy la que se puso en contacto con ella “ahí estaba yo en pantuflas en la casa y me dije ‘oye tengo una canción que canta Benito y me gustaría que le escribas una respuesta’ primero dije que linda manera de conocer a alguien, que me escriba y que me diga que le gusta eso”, señaló.

La intérprete de “Andar conmigo” y “Eres para mí” reveló la forma en la que ella participó y que en realidad la mayor parte del tiempo estuvo en contacto con Tainy y que con “el conejo malo” solo tuvo un acercamiento a través de Instagram.

