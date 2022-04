Belinda revela el VERDADERO motivo por el que se fue a vivir a España, ¿por culpa de Nodal?

Belinda rompió el silencio luego de ser atacada por su decisión de irse a vivir a España, sobre todo después de su ruptura amorosa con Christian Nodal.

A pesar de que algunos seguidores la defienden asegurando que quería poner tierra de por medio con el cantante mexicano, otros la señalaron tras decir que se sentía orgullosa de ser española.

Ante este escenario, Belinda brindó una entrevista con el programa Venga la Alegría para aclarar su postura y explicar el motivo de sus declaraciones sobre su nueva vida en España.

“Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también [...]yo a México lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo”, remarcó.

Asimismo, la artista puntualizó que su razón de mudarse a España es por trabajo y no por otro motivo. “Estoy entre dos amores (México y España), además es por temas laborales y qué padre que pueda trabajar en otros lados. Creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron, así que estoy aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también y obviamente extraño México”.

Su vida sentimental

Con relación a su vida sentimental, Beli no quiso entrar en detalles, aunque subrayó que se siente plena consigo misma. “Estoy super concentrada en este momento en mi trabajo creo que me hacía falta en lo que más me apasiona que es mi trabajo, mi carrera, ahora estoy retomando mi carrera como actriz [...] así que eso me emociona. Estoy trabajando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor”.

Conjuntamente, la también actriz destacó que actualmente no hay nada polémico en su vida, a pesar de todos los rumores que han surgido en torno a su existencia.

“Nada, tergiversan, siempre hacen dramas donde no los hay. Yo estoy muy feliz de verdad y amo México y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española pues es de nacimiento, también soy mexicana”, recalcó.

Finalmente, la intérprete recordó a su fallecida abuela manifestando que ella era su hogar y ese era otro de los motivos por los que guarda mucho cariño al país en el que ahora vive.

Redacción Agencia México

