Carmen Sarahí y María Penella buscan inculcar el teatro desde la infancia

Desde hace años, las actrices Carmen Sarahí y María Penella han escuchado que el teatro está en crisis, y aunque es cierto que la pandemia golpeó duramente esta disciplina, consideran que esto puede cambiar si se forma al público desde la infancia, para que así crezcan valorando y disfrutando este trabajo.

“Muchas veces escucho a la gente decir que sus hijos están muy chiquitos y no ponen atención, que por eso no los llevan al teatro, pero creo que es un error. A mi hija la más grande la llevé por primera vez antes de que cumpliera los tres años y la niña estuvo atenta a toda la obra, porque los niños saben apreciar el arte y el amor con lo que la gente que está arriba del escenario deja su alma por ese trabajo”, detalló Carmen Sarahí.

Las actrices pidieron no subestimar a los niños y presentarles este mundo que les va a despertar mucho la imaginación y todo el aspecto cultural, que sobre todo en esta pandemia, se notó que el arte salva.

Pero el fomentar el teatro en los niños no sólo es tarea de los padres, Panella considera que la Secretaría de Educación Pública también debería contar programas o tratos, para que así como en las escuelas se marcan visitas a los museos, zoológicos u otras empresas, también se acuda al teatro de manera regular.

“Ya hay un programa de visitas culturales, pero sueño realmente en que llegue el día en que se haga un programa integral de educación y reconocimiento a las artes visuales, porque sólo esto impulsará nuestro país al desarrollo”, afirmó.

En ese sentido, buscan participar en proyectos que sean óptimos para toda la familia, como “Broadway In The Park”, un espectáculo que trae los mejores números musicales de las obras de Nueva York y nacionales, al Teatro Ángela Peralta, uniendo voces internacionales con el talento local.

“Es un regalazo estar en este proyecto, es una joya, es una bendición poder compartir este escenario con tanto talento. Espero que la gente responda y que lo disfrute, porque es darles una probadita de las grandes obras de Broadway, y esto también sirve para acercar al público a dicha disciplina”, agregó Carmen.

Entre los números musicales que se interpretarán este 7 y 8 de abril están canciones como: “Seasons of Love” de Rent, “Medley Les Miserables” de Les Miserables, “Don’t Rain On My Parade” de Funny Girl y “Cabaret” de la obra homónima. El elenco está conformado por Nia Drummond (American Idol), Génesis Collado (Over Here!m); Diego Medel (RENT); Héctor Berzunza (Terapia); Alice Ripley (Next to Normal), Rocío Banquells (Vaselina) y Susana Zabaleta (The Prom), bajo la dirección de Lance Horne, compositor, pianista, cantante y director musical ganador de un premio Emmy.