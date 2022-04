Daniela Luján cumplirá 34 años: el comentario de Belinda que desató la rivalidad entre las actrices

La actriz mexicana Daniela Luján, quien es conocida por sus participaciones en “Gotita de Amor”, “El Diario de Daniela” y “Una familia de diez”, cumple 34 años este 5 de abril y aquí recordamos cómo se desató su presunta rivalidad con la cantante Belinda.

En el 2002, la actriz española Belinda protagonizó la telenovela infantil “Cómplices al rescate” junto con Fabián Chávez, pero meses más tarde para el capítulo 92, fue sustituida por Daniela Luján tras salir de la producción.

Luego de esto, se comenzó a especular que entre ambas actrices había una enemistad y tiempo después, ambas lo confirmarían con sus comentarios para la prensa.

Tras salir de la producción de Televisa, la cantante de “Sapito” ofreció una entrevista donde reveló su opinión sobre los cambios de hubo dentro del elenco de “Cómplices al rescate” y aseguró que ella no la veía como “competencia” a Daniela Luján.

“No sé, la verdad yo no la veo como competencia, es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo… no impone moda, es una niña actriz, pero no es ni cantante y no impone una moda. Yo veo normal que se pone los vestuarios de televisa”, declaró la también actriz Belinda sobre su colega.