Mujeres cambian y proponen nuevas narrativas en el cine

¿En qué momento los feminicidios se convirtieron en pieza del entretenimiento? Esta es una pregunta que se hace la escritora y guionista Alma Delia Murillo, un ejemplo de que hace falta la mirada femenina en el cine para contar historias donde no se necesite asesinar a una mujer para tener una tensión dramática.

Este tipo de tramas son de las que ya no quiere hablar ella ni las cineastas Jimena Montemayor y Alejandra Márquez Abella, por eso se enfrentan a un cambio de narrativa, para mostrar a mujeres que pelean con conflictos internos y que no precisamente tienen que estar desnudas ante cualquier pretexto como solía ser.

“Con la mirada masculina aprendimos a ver a través del cine, pero ésta tiene mucho sesgo y no reconoce la existencia, ni la vida y experiencia de muchos seres, ya no solo de las mujeres o minorías. Creo que el punto de vista no masculina es más de una apertura o aceptación de que otros seres existen”, afirmó Márquez, durante su participación en el conversatorio de Voces y temas del Cine mexicano, un encuentro con nuestra realidad.