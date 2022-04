Exatlón México de luto: Querido atleta anuncia la muerte de sus papás en terrible accidente

Exatlón México está de luto, esto después de que el querido atleta Adrián Medrano anunciara por medio de sus redes sociales que sus padres murieron en un terrible accidente. El ex participante del reality show ha recibido las condolencias de sus fanáticos, así como algunos de sus compañeros tanto en el programa como en el mundo deportivo.

En su cuenta de Instagram, el paracaidista comunicó a sus seguidores, medios y al público en general, el fallecimiento de sus papás, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito, provocado por un "conductor imprudente".

"Con el corazón roto les doy la noticia más triste de mi vida, hace solo unos días mis papás perdieron la vida en un accidente de tránsito, ocasionada por un conductor imprudente", escribió en su publicación Medrano, en donde también adjuntó emotivas fotografías junto a sus progenitores.

Adrián Medrano dedica emotivas palabras para sus papás

"A veces aún no me la creo. Aunque me duele muchísimo, sé que ellos ahora están con Dios, y que la vida tiene formas muy extrañas de enseñarnos, sé que con el tiempo iré entendiendo muchas cosas, y conocer otros propósitos que hay para mi, porque su misión fue cumplida y Dios los llamó", escribió en su mensaje el atleta del reality show de Tv Azteca.

Junto a las fotografías, Medrano agradeció públicamente a sus papás, quienes dijo fueron sus pilares y ejemplo para llegar hasta donde está en este momento. "Les dedico todos mis triunfos y derrotas, porque también de ellas se aprende y se crece, así como tendré que aprender y crecer mucho de esta lamentable pérdida".

"Los extraño y extrañaré todos los días de mi vida y los mantendré vivos en mi corazón", dijo el ex participante de Exatlón México, quien agregó que los tendrá en mente y aplicará todo lo que le enseñaron al paso de los años, pues quiere que estén orgullosos "desde el cielo". "Siempre recordando su “TU PUEDES!”, concluyó Adrián, quien ha recibido muchos mensajes de ánimos por parte de sus fans.

