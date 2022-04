Apasionada fan se hace tatuaje de la 'preciosa cara' de Carlos Rivera en la pierna | VIDEO

En la actualidad, Carlos Rivera es uno de los cantantes más exitosos en México. Con una impecable trayectoria que empezó en el reality show de canto La Academia, Carlos ha brillado tanto en teatro musical como en su carrera como solista. El novio de Cynthia Rodríguez ha consolidado su carrera como uno de los mejores intérpretes de nuestros días.

Carlos Rivera es uno de los mejores intérpretes de nuestro país

Carlos ofreció dos conciertos en el Palenque de Aguascalientes, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos con un lleno total. Las imágenes del intérprete cantando emocionado frente a su público, han circulado fuertemente en redes sociales. Su calidad interpretativa, sumada a su talento y su gran atractivo, le han valido el éxito al exacadémico.

Carlos Rivera en el Palenque de la Feria de San Marcos

No por nada cuenta con una impresionante base de fans que hacen de todo por estar cerca de su ídolo, como la usuaria de Twitter @pamesillo, que se realizó un tatuaje del rostro de Carlos Rivera, con el fin de que la noticia llegue al cantante y su fan pueda conocerlo en persona y tomarse una foto con él.

Así compartió el video del proceso este viernes 29 de abril:

Estoy tatuándome la carita preciosa y perfecta de @_CarlosRivera y tengo la esperanza de que se me haga conocerlo en un palenque y tomarme una fotito con él. Esto no es un simulacro. No pierdo la fe, ayúdenme a llegar a él, amix.