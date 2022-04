Mariana Echeverría besó por accidente a un miembro de “Me Caigo de Risa”, así fue el incómodo momento: VIDEO

En la última emisión de “Me Caigo de Risa” las cosas se salieron de control y Mariana Echeverría terminó besando de forma accidental a uno de sus compañeros de la “familia disfuncional” por lo que a continuación te contamos cómo es que se dio este bochornoso pero divertido momento en el programa conducido por Omar Pérez Reyes, quien es mejor conocido como Faisy.

Como se anunció hace unos días, “Me Caigo de Risa” está viviendo sus últimos programas de la octava temporada por lo que están cerrando con broche de oro pues han tenido invitados de primera línea que han aportado todo su carisma para hacer aún más divertidas todas las dinámicas y en el episodio más reciente Galilea Montijo fue la encargada de complementar a “la familia disfuncional”.

Entre las dinámicas que prepararon para Galilea Montijo destacó “pásame el pollo”, la cual consiste en pasar un pollo de plástico del punto A al punto B, sin embargo, lo complicado de esta dinámica es que lo tienen que hacer con los ojos tapados y en esta ocasión solo podían utilizar su cuello por lo que dicho juego tiene las risas aseguradas.

En “Pásame el pollo”, participaron Jerry Velázquez, Gaby Platas, Galilea Montijo, Armando Hernández, Mariana Echeverría y Poncho Borbolla; los primeros tres realizaron el pase del pollo de plástico sin ningún tipo de complicación, sin embargo, cuando fue el turno de la conductora de Hoy las cosas comenzaron a subir de intensidad pues al momento de pasarle el pollo a Armando aprovechó para sacar su lengua simulando que besaba el cuello del actor y dijo “¡Aaay, Armando!”, pero finalmente cumplió su objetivo para dar paso al momento polémico de la noche.

Cuando Armando Hernández se disponía a pasarle el pollo a Mariana Echeverría, ambos estaban desorientados debido a que no podían ver y una vez que se localizaron los dos se mostraron cautelosos esperando a que el otro tomara la iniciativa, pero llegado el momento decidieron lanzarse a buscar el pollo al mismo tiempo, pero terminaron chocando sus labios por un segundo y enseguida la también actriz se hizo para atrás gritando por lo que había pasado, no obstante, se reincorporó de inmediato para terminar exitosamente la dinámica.

Al finalizar el juego, las risas no faltaron entre el elenco de “Me Caigo de Risa” y se formó un intenso debate para definir si se había tocado o no los labios de los involucrados, no obstante, no llegaron a una conclusión clara y decidieron publicar el video el momento en las redes sociales del programa para que sus televidentes saquen sus propias conclusiones sobre este bochornoso momento que pasó la esposa del portero del América, Oscar Jiménez y el simpático actor de "Los Héroes del Norte".

