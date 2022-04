Exatlón All Star: Evelyn es eliminada de la competencia, por “La Bestia” | VIDEO

El Exatlón All Star está en su etapa más dramática y definitiva para el destino de los atletas que permanecen en competencia a solo unos días de que se lleve a cabo la batalla final para obtener al ganador o ganadora del cetro de la temporada más ambiciosa de la competencia deportiva.

En este jueves de eliminación el duelo para obtener los ansiados tres sitios para no abandonar la competencia, se llevó a cabo con tres atletas azules y dos atletas rojos, luego de que en la primera eliminación de la semana, el futbolista Patricio “Pato” Araujo, fue eliminado en un duelo trepidante contra Heliud Pulido y Evelyn Guijarro.

La competencia de tiros con pelota de corcho en uno de los circuitos más extenuantes, puso en la tablita a Evelyn Guijarro y David Juárez “La Bestia”, quienes perdieron la batalla preliminar en contra de su compañero el campeón vigente “Koke” Guerrero y los campeones rojos Heliud y Mati Álvarez.

Evelyn no vio la suya en toda la competencia, no afinó el tiro y rápidamente quedó sentenciada, en tanto, David Juárez, tuvo que llegar al límite con su compañero “Koke”, para definir quién de ellos dos defendía su sitio en la competencia frente a “Snyper”, desafortunadamente para él, no fue certero y perdió contra su "coco", su propio compañero al que no puede ganarle en etapa definitoria desde la quinta temporada.

Se va sin nada por tercera vez

En el duelo en el que no hubo medallas ni ventajas, uno de los atletas más fuertes y veloces, que es “La Bestia”, jugó estratégicamente, administrando la energía y aunque el tino no es su fuerte al contrario de Evelyn, pudo finiquitar el duelo y eliminó a la subcampeona de la segunda temporada, quien una vez más se va con las manos vacías luego de participar en tres temporadas e irse sin nada.

Por el lado de los sobrevivientes, mañana tienen su última competencia previa a la gran final que se disputará el próximo domingo 1 de mayo totalmente en vivo (tal y cómo sucedió en las temporadas 4 y 5), se especula por algunos spoilers que se han filtrado, que una vez más, “La Bestia” quedará en la orilla por tercera vez y dejará la competencia en el penúltimo día.

Así que los encargados de luchar por el cetro, serán tres campeones, “Koke” Guerrero, la multicampeona Mati Álvarez y el campeón de la tercera temporada, el veracruzano, Heliud Pulido.

SEGUIR LEYENDO:

Legarreta y Montijo defienden a Sofía Castro a pesar de los dichos de Shanik Berman| VIDEO

Exatlón México All Star: Filtran nombre del atleta ELIMINADO hoy jueves 28 de abril

Exatlón México: atleta del equipo de famosos seduce con minishort negro | FOTO