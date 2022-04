Pepe y Teo confiesan que "El Capi" Pérez y querida conductora de Hoy les roban sus frases

Sin duda alguna unos de los personajes más importantes dentro de la comunidad gay son los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como “Pepe y Teo”, quienes son pioneros en la creación de contenido dedicado a la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que sus frases son de gran referencia.

Y es que si algo hay que reconocer es que la comunidad LGBTTTIQ+, tiene unas frases muy divertidas y originales que seguramente has escuchado decir no sólo por personas que son parte de este círculo sino también por heterosexuales y de acuerdo con “Pepe y Teo”, la culpa de robarse estas frases es de dos conductores de televisión.

Fue en entrevista para la estación de radio Exa FM, en donde estuvieron como invitados Ricardo Peralta y César Doroteo, cuando fueron cuestionado sobre las frases que “odian” y que se hayan robado los heterosexuales.

Ante el cuestionamiento, Ricardo Peralta inmediatamente contesto que “todas” pues asegura que es como si fuera una ley que “El Capi” Pérez es quien se roba las frases que utiliza la comunidad LGBTTTIQ+.

“Es una ley eh, es una ley, en cuanto llegan al Capi, en cuanto llegan a ‘Venga la alegría’, por que ‘El Capi’ las escucho de nosotros, ya la comunidad dice: ‘se acabó, ya no podemos decir y ni modo, ya no podemos decir eso mamona, ya no podemos decir y la que soporte’ y ahí nos tienes inventando otras” dijo Ricardo Peralta a modo de broma