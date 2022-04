Leonel García, integrante de Sin Bandera, es fiel a sus creaciones

Con más de tres décadas en la escena musical, Leonel García considera que a medida que cobra consciencia sobre la muerte, sus palabras y música tienen otro poder, mismo que lo acompaña en cada tema y que le gusta defender.

“A veces lo que un músico realiza no es lo que busca la gente de la Academia y de todas maneras debes mantenerte fiel a lo que haces. Que no sea lo mismo, porque sino toda la música sería igual, por eso la diversidad es importante y hay que defender desde la trinchera de cada artista, el estilo”, afirmó el compositor.

Bajo esta filosofía, hizo su primer EP acústico, un material en el que se desnuda por completo para coquetear con el soul y el R&B, dos géneros en los que se siente cómodo trabajando. García debutó en los 90 como compositor, escribiendo letras para Luis Miguel o Ernesto D’Alessio, pero cobró éxito una década después como parte del dúo Sin Bandera, con Noel Schajris, y tardó 10 años más para lanzarse como solista, desde entonces no deja de tocar.

Quiere envejecer haciendo música, renovándose para llegar a las nuevas generaciones, tal como lo hace el ex integrante de The Beatles, Paul McCartney. “Con el tiempo que he estado haciendo esto, puedo decir que amo mucho más lo que hago ahora que antes. Cada día me enamoro más de cantar.

Sueño con envejecer haciendo música, viajando todos los años con shows, porque veo que artistas de 70 años lo hacen y eso sólo es porque logran evolucionar”, agregó el intérprete mexicano en entrevista.

REGRESA AL ESCENARIO

Este viernes 22 de abril llega al Pepsi Center WTC con su Amor Live Tour, un concierto que le permitirá mostrar el EP y reencontrarse con el público capitalino, que cada vez se identifica más con su trabajo en solitario.

“El 95 por ciento de las canciones son temas de mi etapa como solista, eso me hace muy feliz, me ha costado casi 10 años”, finalizó.

