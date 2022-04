El "Gordo" de Molina preocupa a sus fans: "Pensé que me iba a morir"

En los últimos días, Raúl de Molina estuvo ausente de “El Gordo y La Flaca”, programa de Univisión que lo lanzó a la fama, sin embargo, fue durante la emisión del lunes 18 de abril cuando reapareció y explicó que no había podido estar en el programa debido a que se encontraba de vacaciones, no obstante, señaló que no todo salió como esperaba pues confesó que enfrentó severas afectaciones de salud que lo hicieron sentir que estaba cerca de la muerte.

En su regreso a “El Gordo y La Flaca”, su entrañable compañera, Lili Estefan lo recibió con una pequeña fiesta y lo primero que hizo el famoso presentador de 63 años de edad fue revelar que el motivo de sus prolongadas vacaciones fue que dio positivo a Covids-19 durante su estancia en Madrid, España donde se encontraba descansando junto a su esposa Mili de Molina.

“Los extrañaba a todos… Yo estaba de vacaciones en Madrid, me iba dos semanas y de momento me dio lo que no me pasó en dos años, me dio Covid-19”, comenzó relatando Raúl de Molina, quien señaló que uno de los primeros síntomas que tuvo fue la falta de aire.

En otro momento de su testimonio, Raúl de Molina aseguró que tuvo que hacerse por lo menos tres pruebas debido a que los resultados eran confusos pues en la primea dio positivo, en la siguientes dos salió negativo y no fue hasta que, en la cuarta prueba, la cual fue PCR, cuando se confirmó de forma oficial su contagio, por lo que ya no pudo volar de regreso a Estados Unidos.

“Pensé que me iba a morir”

“El Gordo” de Molina confesó que recibir la confirmación de su contagio lo afecto severamente pues calificó su experiencia como una auténtica pesadilla, señaló que llegó a temer por su vida, no obstante, gracias a la asistencia de su doctor de cabecera pudo superar la enfermedad sin la necesidad de tener que estar hospitalizado.

“Pensé que me iba a morir, me puse nervioso, mi esposa estaba perfectamente bien (…) llamé al doctor en Estados Unidos, me dijo que me mida el oxígeno y estaba bien, entonces me dijo que no fuera a algún hospital”, relató el presentador.

Para finalizar, el presentador aseguró que pudo regresar hasta que dio negativo a Covid-19 y también contó que su esposa también presentó fiebres, pero en sus pruebas quedó descartado su contagio por lo que pudieron regresar a Estados Unidos sin mayores complicaciones.

Raúl de Molina señaló que su contagio pudo deberse a que durante su estancia en Madrid dejó de tomar las vitaminas que estaba consumiendo desde el inicio de la pandemia y que lo habían mantenido libre del virus, no obstante, señaló que retomó su tratamiento para mantenerse fuerte y continuar con su exitosa trayectoria descartando cualquier posibilidad de retirarse como se había pensado por su ausencia.

