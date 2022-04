La millonaria suma del divorcio de Marc Anthony con Shannon de Lima

El cantante y actor puertorriqueño, Marc Anthony, es considerado uno de los artistas más importantes del mundo. El nacido en Nueva York, logró llegar a lo más alto de la música en el año 1991. Además, Anthony ha sido conocido por sus romances con todas celebridades famosas, donde una de las últimas parejas fue Shannon de Lima.

Anthony, no solo ha logrado conquistar millones de corazones con sus canciones románticas, sino que también logró estar con las mujeres más bellas del mundo. Fruto de sus relaciones, el cantante tuvo varios hijos, de los cuales está muy orgulloso. El primer matrimonio con una celebridad fue con Dayana Torres en 1993, actriz y modelo que se convirtió en Miss Universo con quien tuvo dos hijos y terminaron separándose en 2003. Luego, contrajo matrimonio con la cantante Jennifer Lopez con quien tuvo gemelos.

Marc Anthony. Fuente Instagram @marcanthony

Por otro lado, Marc Anthony también estuvo vinculado sentimentalmente con la modelo y actriz de República Dominicana, Shannon de Lima. Pese a haber estado separados durante un año y ocho meses, la pareja decidió regresar en el año 2014 donde finalmente se casaron. Sin embargo, tanto el cantante como la modelo, decidieron divorciarse en 2017.

Shannon de Lima, de 33 años, es una bella modelo quien, además, de su matrimonio con Marc Anthony, estuvo de novia con el boxeador Canelo Álvarez y con el futbolista colombiano James Rodríguez, de quien se separó hace algunos meses. Actualmente, la ex esposa de Anthony, se encuentra de novia con el actor Alejandro Speitzer.

Shannon de Lima. Fuente archivo

Sin embargo, como todo matrimonio, debieron separar todos los bienes para cada uno. El motivo de la separación entre Marc Anthony y Shannon De Lima se debió a temas laborales y de agenda. El cantante tenía que pagar una suma de 3 millones de dólares de manutención por tres años a su ex esposa. No fue todo, sino que ella se quedaba con dos de los departamentos de lujo que adquirieron mientras estaban casados. Sin embargo, desde la parte de Anthony, exigieron como condición que no podía casarse en un lapso de tres años ni tampoco hacer alguna declaración pública del cantante.