Mariazel: Este fue el motivo por el que recibió un disparo en el rostro | VIDEO

En los últimos días han circulado en redes sociales diferentes fotografías donde se muestra cómo es que lucía Mariazel antes de recibir un disparo en el rostro, sin embargo, es poco lo que se sabe acerca de este trágico incidente que marcó la vida de la actriz, conductora y modelo que hace apenas unos días confirmó su salida de “Me Caigo de Risa”, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos al respecto.

La primera vez que Mariazel habló de este trágico episodio de su vida fue en el 2019, cuando reveló que recibió un disparo en un intento de asalto a las afueras de TV Azteca, señaló que en ese entonces tenía 19 años y que, afortunadamente, la bala no había ocasionado daños graves por lo que pudo librarse de la muerte, no obstante, no dio a conocer más datos y tuvieron que pasar alrededor de dos años para volviera a tocar el tema.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde la “hermana disfuncional” volvió a hablar del tema y recordó que la primera vez que había hablado sobre el disparo que recibió en el rostro cometió algunas imprecisiones pues aseguró que siente que ese oscuro episodio “lo vivió en otra vida”.

“Yo dije que me había pasado a los 19 años, pero me habla mi hermana y me dice que pasó cuando tenía 23 o 24 años, ellos se acuerdan mejor, tristemente, porque no es que yo lo haya bloqueado, pero es algo que siento que sucedió en otra vida”, señaló.

Mariazel continuó su relato mencionando que todo ocurrió cuando ella estudiaba en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca y que se dirigía a un salón de belleza cuando fue interceptada por dos hombres armados, quienes tenían las intenciones de secuestrarla por lo que forcejeó con uno de ellos y recibió un disparo en el rostro, que la puso al borde de la muerte.

“Yo estudiaba en ese momento en el CEFAT de TV Azteca, iba a ponerme unas extensiones a un salón de por ahí por Villa Coapa y cuando bajo me interceptan dos sujetos muy agresivos, me empiezan a pedir la mochila, el teléfono, las llaves del carro, aviento todo y me empiezan a jalonear entonces me doy cuenta de que no se trata de solo un asalto, sino que me quieren llevar, me pongo muy nerviosa y le empiezo a pegar, lo pateo, se ponen más agresivos y me jala el pelo, abro la boca y siento la pistola aquí (en la barbilla), mi reflejo fue pegarle a la pistola y se dispara aquí, pegadito a la barbilla y se van”, recordó Mariazel.

Un “Ángel” la salvó

“Yo escuché el balazo, olía a pólvora pero seguía consciente, eso fue a las 11, a plena luz del día, recogí mis cosas y cuando me siento atrás de la oreja siento la punta de la bala, empiezo a pedir ayuda y veía mucha gente, de repente se para un señor y me agarra como si yo fuera su hija y se llamaba Ángel, me empieza a hablar y se hace cargo de toda la situación, me ayudó a hablarle a mi papá y dijo ya llévenla, me llevaron en la patrulla porque no llegó la ambulancia y él dijo ‘yo me voy con ella’, se hizo responsable y hasta que me dejó en la camilla con mi papá se fue”, recordó entre lágrimas Mariazel.

Para finalizar su anécdota, Mariazel recordó que tiempo después sí pudo contactar a “su Ángel” para agradecerle su ayuda y mencionó que este oscuro episodio afectó mucho más a su familia que a ella misma pues reiteró que siente que vivió este lamentable episodio “en otra vida”.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel: Estos son sus bailes más sensuales y atrevidos | VIDEOS

Mariazel conquista con su espectacular figura presumiendo sus pecas en la espalda | FOTOS