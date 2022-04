"Todo cambia": Vanessa Guzmán responde a las críticas hacia su radical cambio de apariencia

Luego de que Vanessa Guzmán se comenzara a dedicar al fisicoculturismo, la guapa actriz comenzó a ser el blanco de múltiples críticas por el cambio de imagen que implicó su desarrollo muscular, a lo cual la también modelo respondió argumentando que su nuevo estilo de vida le encantaba.

Aunque lo que recientemente fue criticado por los usuarios de Instagram fue la apariencia de su rostro, ya que este se ve bastante diferente a las primeras apariciones en televisión de la actriz.

Sin embargo, Vanessa Guzmán nuevamente decidió encarar a sus haters y les brindó una explicación sobre el cambio de sus facciones, argumentando que esto es resultado de un entrenamiento de alto rendimiento.

Dichos comentarios fueron realizados mediante la cuenta oficial de Instagram de la actriz, quien agregó que su rostro experimenta el fenómeno de 'skull face' o rostro de calavera, lo cual solo lo logran los atletas más disciplinados.

Por lo cual señaló que quien opina que su rostro se ha deformado a causa del ejercicio, está en un error, ya que quienes piensan así es porque desconocen completamente el proceso competitivo que implica el entrenamiento del fisicoculturismo.

Además, Vanessa Guzmán bromeó destacando que el rostro solo podría tener transformaciones similares a causa del ácido hialurónico, el cual "evidentemente" ella no se inyecta.

Tras esto, su publicación recibió miles de 'me gusta' y comentarios de apoyo, en los cuales se destacó su vigor y constancia al momento de entrenar y su belleza, la cual "no se ha extinguido, solo se ha modificado atendiendo a sus aspiraciones".

"Te ves hermosa.. Solo los atletas podemos comprender y ver la belleza de este proceso. Yo ya me rio cuando me dicen que tengo cara de hombre. La gente no comprende que en la cara también se acumula la grasa y si pierdes grasa la pierdes de todas partes. En los pómulos tenemos grasa y se pierde; (al grado que) hasta la nariz se ve diferente.. Muchas bendiciones y que sigan los éxitos", expresa uno de los comentarios que recibió la hermosa actriz de 45 años en su publicación.