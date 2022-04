El mayor secreto del Abuelo Munster y su sufrimiento por haber perdido una pierna

Durante décadas, la gente ha visto al actor Al Lewis en su papel como el Abuelo Munster; sin embargo, lo que muchos no conocen del intérprete es que lejos de la pícara imagen del padre de Herman se escondía una mentira que fue guardada durante años.

Por temor a no ser contratado en la serie durante el casting de "The Munsters", el actor aseguró contar con experiencia que no se pudo comprobar.

Para cuando fue llamado a la entrevista, ya se sabía que Yvonne De Carlo se la mujer que se encargaría de interpretar a Lily Munster, quien es la hija de su personaje.

Esto preocupó en demasía al actor, quien ocultó durante años que era más joven que ella para evitar que le pusieran un pero a la inclusión en la serie.

Esto fue un secreto durante décadas y no fue hasta el estreno del documental Al Lewis : Forever Grandpa que se supo que Al había nacido en 1923 en Manhattan en el seno de una familia de inmigrantes rusos.

Lewis contó que fue payaso, organizador sindical e inclusive que obtuvo un doctorado en psicología infantil por la Universidad de Columbia durante una de las entrevistas que dio para la cinta, pero fueron hechos que no se comprobaron.

Después de terminar con el show, abrir un restaurante que promocionó apelando a la nostalgia de los fans de la serie, tuvo una breve carrera política para tratar de ser gobernador de Nueva York en 1998, la cual culminó con una derrota en las urnas. Pese a esto, el actor de entonces 77 años de edad logró que el partido que lo abanderó para buscar este cargo político se afianzara.

En 2003 el intérprete tuvo diversos problemas de salud que lo llevaron a ser sometido a una operación de emergencia. Este proceso se complicó, así que fue sometido a un bypass cardiaco, con el cual se buscaba acabar con un coágulo de sangre que obstruía su circulación.

Murió en 2006 en su casa.

Como resultado de esto, el intérprete tuvo que ser amputado de su pierna derecha y los dedos del pie izquierdo. Después de la operación, Lewis cayó en coma.

Los pronósticos no eran favorables para la estrella de televisión, pero después de un mes despertó y comenzó a recuperarse e inclusive apareció en un documental.

La rehabilitación en estos casos suele ser complicada, ya que además del dolor de la cirugía, el actor tuvo que acostumbrarse a moverse sin una de sus extremidades; la falta de dedos provocó que su cuerpo tuviera que acostumbrarse a un nuevo nivel de equilibrio y la discapacidad a requerir de soporte en algunas situaciones especiales.

Pasaron tres años antes de que diera su último respiro en el mundo, ya que falleció el 3 de febrero de 2006. Sus últimos momentos fueron tranquilos y a lado de su familia, tenía 95 años de edad antes de esto.

