Jessica Cediel demuestra por qué es una de las favoritas de Instagram

Jessica Cediel, próxima a cumplir los 40 años cuenta con una nutrida carrera como presentadora. Siendo tendencia en ‘Bravíssimo’ (Citytv), al principio de su carrera y, posteriormente, pasando por una variada gama de canales y programas: ‘Muy buenos días’ (Canal RCN), ‘El gordo y la flaca’ (Univisión), ‘Exatlón Estados Unidos’ (Telemundo) y otros más.

En el curriculum de Cediel está su última producción: ‘Bingos felices’, que el público colombiano puede ver por Caracol Televisión. Si bien el va muy bien en la pantalla chica, le va también o mejor de bien en las redes sociales, donde la bogotana es una de las más amadas.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram Jessica Cediel.

Hace algunos días Jessica Cediel respondió en una entrevista sobre la posibilidad de incursionar en otra de las redes sociales, que están en crecimiento: OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo que puede variar desde publicaciones eróticas hasta recomendaciones para hacer ejercicio, contenido musical y la lista podría seguir.

“Jamás lo haría, respeto muchísimo a todas las personas que lo hacen, que lo tienen, que lo usan, pero en mi caso no lo haría, no tengo la necesidad, no me gusta, gracias”, fue la respuesta de Jessica Cediel en sus historias de Instagram.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram Jessica Cediel.

En su última publicación en la red social de la camarita, Jessica Cediel dejó a más de uno boquiabierto con sus poses hechas con su rostro. Estando dentro de un carro, la presentadora colombiana demostró que con su cara basta y sobra para enamorar a sus más de 8 miles de seguidores, que a su vez, le regalaron la enorme cifra de más de 92 mil likes de me gusta.