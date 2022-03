María Félix: 5 frases feministas de "La Doña" que demuestran que luchó por las mujeres

María Félix es un ícono del cine mexicano, cuyo talento ha traspasado diversas generaciones, las cuales con emoción aún se estremecen con los proyectos cinematográficos que alguna vez la diva protagonizó.

Sin embargo, otro de los rasgos que caracterizó a 'La Doña' fue su personalidad, la cual en su momento fue muy criticada, pero hoy es alabada, no sólo porque sentó un precedente del feminismo, sino porque dejó ver las desigualdades, ya de por sí evidentes, que existen entre hombres y mujeres.

Es por ello, que con motivo del 8 de marzo, fecha que curiosamente coincide con el natalicio y fallecimiento de María Félix, te compartimos una serie de frases feministas que 'María Bonita' entonó en vida.

De hecho, esta frase fue tan importante para el movimiento, que el colectivo feminista "Las brujas del mar", compartió hace un año un clip en referencia a esta, al cual coronaron con la leyenda "Llegó el día, María Bonita", haciendo referencia a que la lucha feminista se mantiene latente.

María Félix siempre se preocupó por los derechos de las mujeres, por lo cual, 'La Doña' no perdía la oportunidad de llamar al "despertar de las mujeres", invitándolas a luchar y a protestar.

“Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca”, expuso 'María Bonita'.