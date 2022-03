Santa Fe Klan abre su corazón y revela qué no le gusta de su pasado: "Se siente bien gacho" | VIDEO

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, se ha convertido en el fenómero viral del rap mexicano. A sus 22 años es la máxima estrella del género en México y ya hasta colaboró con artistas de la talla de Snoop Dogg.

Originario de Guanajuato, Santa Fe Klan empezó 'desde abajo'. Sus primeras canciones las compuso a los 12 años en el barrio de Santa Fe, en donde creció y al que debe su nombre artístico. Ángel Jair terminó la secundaria, y abandonó la preparatoria a los pocos meses de haber ingresado, argumentando que "tenía unas broncas con unos amigos, por envidias", y que prefirió abandonar la escuela para dedicarse de lleno a su carrera musical.

Santa Fe Klan no imaginó entonces que esa decisión cambiaría por completo el rumbo de su vida, y que el camino que decidió tomar lo llevaría al estrellato en México.

El primer álbum de Santa Fe Klan como solista es "Bendecido", lanzado en 2019. El EP de 10 canciones fue un éxito rotundo y los videos del material acumulan millones de reproducciones en YouTube. Su segundo álbum se titula "Necesidad" y fue lanzado en 2020; después publicó Santa Cumbia en 2021.

Las letras de Santa Fe Klan se caracterizan por hablar de sus orígenes, de la familia, la religión y la amistad. Su éxito ha sido tal, que su concierto en la Feria de León casi fue cancelado debido a la cantidad de gente que acudió para verlo. Los fans que no alcanzaron boleto dieron portazo para poder tener un atisbo de su ídolo.

En entrevista para el podcast "Creativo" de Roberto Martínez, Santa Fe Klan se sincera sobre su carrera, la fama, la familia y el futuro.

Confiesa que quiere convertirse en empresario y poner varios negocios como plazas comerciales, pero acepta que aún no tiene la madurez para hacerlo y que esperará a rodearse de las personas correctas para lograrlo. Además, Ángel afirma que es muy celoso de la privacidad y que no le gusta compartir su vida en las redes sociales:

También reveló que no le gusta estar solo, y que está acostumbrado a estar rodeado de gente. Roberto Martínez lo cuestiona sobre si le gusta esta solo o no tanto, y Santa Fe Klan responde:

"No tanto. Sí está chido por que me he puesto a escribir muchas canciones pero no me late estar solo. Está chido la inspiración, pero no, se siente bien gacho de verdad estar solo. En Guadalajara estuve solo un rato, no me gustaba ni escribir porque estaba solo. me gusta más estar con mi raza, así es como me inspiro más. No me late estar solo".