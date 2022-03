El sorprendente cambio físico de Paty Navidad, desde que fue reina de belleza hasta la actualidad: FOTOS

Ejerciendo el derecho de libertad de expresión, la conductora, actriz y cantante Paty Navidad ha pasado los dos últimos años emitiendo comentarios que generan polémica sobre el COVID-19 y las vacunas contra éste, motivo por el cual sus cuentas en redes sociales han sido suspendidas e incluso ha perdido amistades y oportunidades de trabajo.

Luego de estar un largo periodo alejada de los reflectores tras perder su exclusividad con Televisa, Patricia Navidad, mejor conocida como Paty Navidad, regresó ante las cámaras en el programa MasterChef Celebrity, sin embargo, ahora se ha colocado en el centro de los reflectores tras aparecer en Venga la Alegría luego de debutar en TV Azteca, por lo que la famosa se ha vuelto a colocar en el centro de atención del ojo público, por lo que ahora ha llamado la atención que en redes sociales han difundido una fotografía de cómo lucía la famosa antes de ser una figura pública.

Los inicios de Paty Navidad

Paty navidad, quien nació en Culiacán, Sinaloa, el 20 de mayo de 1973; es una actriz y cantante mexicana quien ha logrado destacar dentro del mundo de la actuación, conducción y la música.

Sin embargo, su carrera no siempre estuvo en cercanía en el éxito, pues Paty Navidad tuvo momentos difíciles antes de triunfar en la Ciudad de México, esto cuando vivía en Sinaloa, pues ha revelado que en aquellos tiempos no tenía solvencia económica e incluso no le alcanzaba para comer, además de que pedía dinero en el metro cuando cantaba y llego a dormir en las calles sin tener un techo.

A pesar de eso, ha llamado la atención que hubo una etapa de su vida en la que se dedicó a los certámenes de belleza y recientemente se ha difundido una fotografía del momento en el que Paty Navidad se coronó como señorita Culiacán, por lo que ha llamado la atención su transformación física desde entonces.

El cambio físico de Paty Navidad a través del tiempo

