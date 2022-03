Marlene Favela sorprende con outfit rojo perfecto para el fin de semana | FOTO

Marlene Favela, actriz, compartió con sus seguidores en redes sociales el outfit que eligió para este domingo, por lo que viste una blusa y pantalón en color rojo.

“Amo los domingos! ¿Y ustedes?”, escribió la actriz originaria de Durango. En la imagen se le puede ver posando en un balcón.

Los seguidores de la actriz destacaron lo bella que luce en la imagen y entre los comentarios que recibió fueron: “Guapísima”, “Preciosa”, “Hermosa”. Otros seguidores comentaron que también disfrutan los domingos.

Favela habló en junio del 2020 sobre los motivos de su separación con el empresario australiano George Seely y ahora se ha dicho dispuesta a encontrar de nuevo el amor, aunque por el momento está enfocada en su carrera profesional.

“Esas cosas no se planean, yo soy feliz recibo lo que Dios me mande, lo recibo con cariño y con muchos proyectos personales, y de mi carrera, entonces si hay tiempo perfecto y si no vendrá en el momento que tenga de venir”, comentó en entrevista para el programa Hoy.

(Foto: Twitter@marlenefavela

Asimismo, reconoció que tiene varios pretendientes, pero no ha llegado la persona correcta para que inicie de nuevo una relación.

La actriz compartió con sus seguidores en su canal de YouTube la razón por la que dejó la serie El señor de los Cielos, en la que interpretaba a Victoria Nevárez. Su participación se dio durante la segunda temporada de dicha producción.

Cuando ella se unió a la serie el plan fue que su personaje permaneciera durante la segunda y tercera temporada. Marlene reveló que en ese momento ya tenía otro proyecto acordado con Televisa, y les dijo que solo podría participar en la segunda temporada.

“Esa es la razón por la que Victoria sale en la segunda temporada, si no la hubiéramos visto en muchas más temporadas y hubiera estado muy linda, pero a veces uno le tiene que decir no a los proyectos por circunstancias ajenas”, reveló la actriz, de 44 años.

