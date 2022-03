Gustavo Adolfo Infante embargará a Gaby Spanic si no le paga; va por su casa y su auto

El periodista Gustavo Adolfo Infante indicó que este viernes 4 de marzo se cumple el plazo para que Gaby Spanic le pague el dinero que se acordó después de que la actriz perdiera una demanda ante el conductor de programas de espectáculos. Aseguró que de no ser así, embargará su casa y su auto.

La protagonista de telenovelas como 'La usurpadora' demandó al titular de 'De Primera Mano' por daño moral, sin embargo, la actriz perdió la primera y segunda instancia, así que solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor, debido a que un juez le ordenó que debe pagarle al conductor por todos los gastos y costos relacionados con el proceso.

De acuerdo al periodista de espectáculos la diva de la televisión debe pagarle alrededor de 300 mil pesos, sin embargo, esta cantidad no será para él, sino que la donará a una institución que apoya a niños con cáncer.

Según la versión de Infante, ha tratado de ponerse en contacto con la actriz, que ahora regresa con el melodrama 'Corazón Guerrero', pero no le ha contestado.

"Yo todavía le hablé a la señora Spanic, le dije 'Oye Gaby, a la mejor no puedes desembolsar ese dinero, vamos a llegar a un acuerdo' y no me contestó nada", indicó el conductor en su programa de YouTube, en donde también desmintió que le haya mandado granaderos a su casa, tal y como la actriz afirmó.

Gustavo Adolfo Infante va por la casa de Gaby Spanic

Durante su transmisión del viernes 4 de marzo, Gustavo Adolfo Infante informó que la artista de 48 años tiene que pagarle y de no ser así se le podrá embargar su casa y hasta su automóvil, esto de acuerdo a lo que le dijo su abogado.

Asimismo, dijo que en caso de no tener propiedades, se ordenará que las empresas en las que trabaje Gaby Spanic depositen su salario a la cuenta del periodista.

"Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe de tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayas cayendo a mi cuenta", explicó a la audiencia.

SIGUE LEYENDO:

'No soportó': Gustavo Adolfo Infante desprecia reunión de Yalitza Aparicio y Superholly, ¿por ardido?

Gustavo Adolfo Infante habla de la demanda en contra de Alfredo Adame: 'Yo no quiero disculpas, quiero que se haga justicia'