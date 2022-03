'No soportó': Gustavo Adolfo Infante desprecia reunión de Yalitza Aparicio y Superholly, ¿por ardido?

El presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se lanzó con todo en contra de Yalitza Aparicio y de pasó también con la influencer conocida como Superholly, luego de que ambas difundieron varios videos esta semana para acabar con la supuesta polémica surgida entre ambas por un video en el que la joven infuencer desglosaba el acento y la forma de hablar inglés de la talentosa actriz nominada al premio Oscar.

Sin embargo, parece que al presentador no le agrada para nada la joven oaxaqueña, de entrada se burló por un comentario que hicieron las dos chicas en un video, ya que Superholly calificó el encuentro con Yalitza como algo histórico.

“Yo creo que es una exageración decir momento histórico, el 16 de septiembre y el 3 de marzo, son las dos fechas que México celebra”, dijo el presentador en tono sarcástico.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que su compañera Addis Tuñon, advirtió que la actriz mexicana era inaccesible para la prensa, pero si tuvo el arrojo para reconocer que con Superholly, la oaxaqueña se portó muy bien y se le vio contenta haciendo interacción en video.

“En mi experiencia como reportera de a pie, es que cuando la nominan a los Oscares y ella se encontraba grabando un cortometraje en Tijuana y casualmente yo andaba por ahí haciendo un reportaje con migrantes, Yalitza era inalcanzable, nos costó muchas horas de guardia poder tener una declaración de ella, también cuando fui a su casa a conocer como vivía, también le pidió a los directivos de la empresa donde trabajaba (Univisión), que no sacaran esa información y la última vez que tuve la oportunidad de estar cerca de ella fue en una alfombra roja hace como cuatro años… en mi experiencia, para mí, Yalitza no ha sido accesible”, señaló la reportera de espectáculos.

Luego de estas declaraciones tanto Mónica Noguera como Lalo Carrillo, quienes participan también en el panel de trabajo del programa “De primera mano”, defendieron a Yalitza de los comentarios, argumentando que la familia de Yalitza en Oaxaca, había sido acosada por la prensa hasta que la joven decidió poner un alto y aislarse de los medios por un tiempo.

Pero, otra vez Gustavo Adolfo Infante se fue a la carga y apoyó lo dicho por Tuñon en el sentido de que la oaxaqueña era una persona inaccesible y fue más allá al criticar su nominación al premio Oscar, por la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, a la que también le tocó fuego, luego de que Infante la calificó como ‘malísima’

“Uno tiene una opinión y yo (Infante), como una persona que vi ‘desafortunadamente’ esa película me parece mala la actuación, la película me parece también muy mala, me parece más aburrida que chupar un hielo en una fiesta, esa es la verdad”.