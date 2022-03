Bangtan: ¿Quién era el integrante que no quería estar en BTS y por qué?

BTS, el septeto conformado por Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope, RM y Jungkook, es la banda más famosa del mundo actualmente. El que pudo ser cualquier otro grupo K-Pop, se convirtió en el fenómeno más grande de Corea, Sin embargo, uno de los integrantes no quería estar en el grupo.

Los inicios de Bangtan no son nada fáciles, desde ex integrantes que abandonaron el proyecto, una empresa al borde de la quiebra, haters, personas que no creían en ellos, hasta despreciados por la misma comunidad hip-hop por ser un idol. Ahora, son reconocidos por su propio presidente.

Para ser una estrella coreana, no solo deben entrenar por un periodo de tiempo determinado, también deben lograr pasar una audición para ser elegidos como los próximos ídolos. BTS estaba destinado a ser una agrupación de hip-hop, pero los planes cambiaron, incluidos los de un integrante.

Jin no quería ser un cantante de K-Pop

El mayor de los integrantes de BTS llamaba la atención antes de ser famoso por su gran atractivo, incluso el actor de doramas Song Kang se deslumbró cuando lo conoció en la universidad. Es justo los estudios que realizó Jin, los que realmente iban a definir su futuro como estrella.

¿Jin no quería estar en BTS? Aunque el idol intentó ser reclutado algunas veces, el siempre pensó que se trataba de un fraude. Cuando audicionó para BigHit en realidad lo hizo con la intención de convertirse en actor, pues en la universidad estudió la carrera de "Arte y Actuación", incluso su ídolo es Brad Pitt.

Sin embargo, fue elegido para ser integrante de Bangtan, además de ser guapo y tuvo que explotar su potencial en el canto aunque no tenía experiencia. Hoy es conocido como el "Worldwide Handsome". Desde entonces, ARMY espera su debut como actor.

