Christian Nodal manda mensaje a Belinda después de revelar que borró su tatuaje; ¿La extraña?

Belinda y Christian Nodal fueron una de las parejas más sondas del mundo del espectáculo en México. Lamentablemente para sus seguidores, el compromiso llegó a su fin en febrero de este año. Desde ese día, los famosos han mandado mensajes sobre la otra persona y dan indirectas de haber dado la vuelta a la página.

En esa ocasión fue el exponente de la música regional el que aprovechó sus redes sociales para mandar un nuevo mensaje, mismo que desató la polémica sobre si ya olvidó o no a Beli. Esta situación ocurrió casi dos meses después de su ruptura. El mensaje lo mandó a través de sus historias de Instagram donde compartió un video.

En la historia se muestra a un pequeño que está llorando, pero eso no fue lo más interesante, sino el mensaje que lleva. La publicación que compartió dice: “2022 is gonna be my year. 3 months into 2022”, esto quiere decir, 2022 será mi año. 3 meses del 2022.

El motivo de la historia

Nodal compartió ese pequeño video en su perfil de Instagram poco después que se volviera a hablar de los tatuajes que se hicieron los cantantes. Se tiene que recordar que Nodal fue el primero en borrar las marcas de amor en la piel. Ahora fue Belinda la que compartió que ya había borrado dicho recuerdo.

Se tiene que recordar que la protagonista de “Bienvenidos al Edén” se había hecho un corazón rojo con las iniciales de Nodal. Ahora en la promoción de la nueva serie de Netflix se pudo ver que ya no tiene dicha marca en el tobillo.

Dos días después de dicha observación, donde los protagonistas de esta historia no dijeran nada llegó el mensaje en redes sociales de Christian. Además del mensaje antes mencionado, también compartió otro meme donde se indica: “Cuando te quieren lastimar, pero tú ya no tienes sentimientos”.

