Kristal Silva muestra la combinación perfecta con minifalda para esta primavera

Kristal Silva es una de las conductoras favoritas de la televisión y se ha convertido en inspiración para sus fans, pues ha demostrado su impecable gusto por la moda compartiendo atuendos dignos de replicar en las diferentes temporadas, y la primavera no será la excepción.

La exreina de belleza comparte detalles de su vida privada y proyectos con sus casi 2 millones de seguidores en Instagram, donde la llenan de halagos y piropos con cada una de sus fotografías en las que muestra su espectacular figura resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación.

La conductora de "Venga la Alegría" gana gran popularidad en la pantalla chica gracias a su talento y carisma, algo que comparte con su compañera Cynthia Rodríguez que también ha deleitado al público con las imágenes que comparte en las que se le puede ver con diminutos conjuntos.

Esta vez Kristal Silva se ganó una lluvia de halagos por su más reciente fotografía en la que posa con un atuendo en tonos morados y azules que destaca por su elegancia en medio de los tonos vibrantes de la primavera, con los que han brillado otras celebridades.

El look de Kristal Silva para primavera. Foto: Instagram @kristalsilva_

Silva optó por una minifalda en color morado que brinda comodidad y frescura ante las altas temperaturas, pero no olvidó la elegancia con una blusa ajustada azul de manga larga que tiene una abertura en el hombro como detalle. Además, acompañó el atuendo con unas zapatillas cerradas al estilo del personaje Carrie Bradshaw de "Sex and the City".

Looks de Kristal Silva para primavera

Esta no es la primera vez que Kristal Silva acapara las miradas en las redes sociales, pues también ha compartido algunos detalles de sus vacaciones a paradisiacos destinos en México donde deleita la pupila con atuendos dignos de copiar estas vacaciones de Semana Santa.

Uno de los más sencillos pero que no olvida lo auténtico, es aquel en el que usó un short de mezclilla que es ideal para la comodidad pues permite explorar mientras se disfruta de un ambiente playero. Aunque se mostró siempre lista para todo con el traje de baño que también funcionó como blusa, acompañado este atuendo con un detalle en color rojo para evitar las quemaduras por el intenso sol.

Kristal Silva con atuendo para la playa. Foto: Instagram @kristalsilva_

La primavera ha sido motivo de inspiración para muchas celebridades que no han dudado en sacar las prendas más coloridas, pero en el caso de la conductora le dio un toque de elegancia a uno de sus atuendos para estar lista ante cualquier evento.

Kristal Silva posó con un crop top en color blanco con detalles floreados en colores amarillo, morado, verde y azul que son los mejores para esta temporada. Aunque optó por un pantalón para dar el toque de elegancia que tanto la caracteriza.

Kristal Silva usa crop top ideal para primavera. Foto: Instagram @kristalsilva_

