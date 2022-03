Estéreo Picnic: Fans critican a J Balvin por una “floja” actuación en el festival

J Balvin se presentó en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia, pero las sensaciones que dejó el reguetonero no fueron las esperadas por los fans. Al terminar su presentación, los seguidores del exponente de la música urbana se hicieron presentes en redes sociales para expresar su malestar, ya que no cubrió las expectativas.

Los fans estaban ansiosos por que empezara el FEP, mismo que se realizó del 25 al 27 de marzo. La gran sorpresa fue el enfado de sus seguidores después de ver la presentación del intérprete de “Qué más pues” decidieron expresar que no cumplió con lo que se imaginaban. Se tiene que considerar que este festival no se realizaba desde el 2019 debido a la pandemia.

En un inicio el show del colombiano estuvo lleno, pero con el pasar de los minutos se fue desalojando el lugar, al poco tiempo comenzaron las críticas en redes sociales, donde se podían leer mensajes donde indicaban que estuvo bastante “flojo el espectáculo.

La reacción

Entre los mensajes se puede leer comentarios donde se asegura que en su repertorio puso muchas canciones donde colaboró con otros compañeros del género. Durante la presentación se dedicó a levantar el micrófono para pedirle al público que cantara, situación que fue la que desmotivó a sus fanáticos.

“El Show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía qué hacer, Por poco canta el Mapalé para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, ni siquiera cantó”. “Me disculpan, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entrada y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para una persona que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario”, son algunos de los comentarios de los fans.

Entre los que se presentaron estaban: Dojo Cat, Foo Fighters, C Tangana, El Binomio de Oro y J Balvin; por mencionar algunos de los grandes exponentes del evento. Lamentablemente para el cafetalero los asistentes al evento solo se quejaron de su actuación.

Te puede interesar: Residente lo vuelve a hacer; se burla de J Balvin durante el Vive Latino 2022