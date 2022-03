BTS: La reacción de Jungkook al probar alcohol por primera vez enternece al ARMY | VIDEO

A diferencia de México, en Corea del Sur la edad legal es de 20 a 21 años. En 2018, Jungkook alcanzó la mayoría de edad y durante el viaje de BTS a Malta decidió probar el alcohol por primera vez mientras grababan la tecerda temporada de Bon Voyage y así fue su reacción.

El reality consiste en conocer la cultura del país, así como su gastronomía, por ello el idol visitó un bar local junto a Suga, pues el rapero es conocido por su gusto en algunos licores caros como el Whisky. En Corea también existe una gran tradición en torno al Soju, su bebida nacional.

Además, una de las "reglas" es que siempre se debe servir primero al mayor como muestra de respeto. Suga, quien le lleva casi 6 años a Jungkook, decidió enseñarle a tomar algunas de las bebidas tradicionales, pero su reacción enterneció al ARMY.

Suga le enseña a Jungkook a beber alcohol y esto fue lo que pasó

En su visita a Malta, Jungkook y Suga fueron a un bar local donde grabaron su noche de chicos, el rapero decidió mostrarle sus habilidades y conocimientos con los licores. En el video se puede notar que piden una Bomba Irlandesa, bebida tradicional preparada con whisky y lícor de sabor y que se toman de un solo trago.

Suga también lo invita a probar un poco de whisky, pero la reacción de Jungkook no fue la mejor, pues al parecer no le gusto el sabor debido a que no está acostumbrado.

En redes sociales, ARMY ha compartido los clips de video, pues aseguran que gracias a Suga su compañero pudo aprender a tomar un poco. BTS ha brindado en algunas ocasiones cuando celebran un logro o terminan sus conciertos, como PTD On Stage en Los Ángeles, sobre todo porque en Corea es toda una tradición.

