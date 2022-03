Flor Silvestre predijo el éxito de Ángela Aguilar en la música regional: "La mejor voz de México"

Ángela Aguilar, heredera de una de las dinastías más poderosas de la música regional mexicana, ha conseguido un éxito inmenso en los últimos años. Su talento y belleza la han convertido un exponente juvenil y la han llevado a ser ganadora de varios premios internacionales del género.

Con tan solo 18 años de edad, la hija de Pepe Aguilar ya se ha presentado en grandes escenarios de México y Estados Unidos con muy buena aceptación, un evento que su propia abuela, la cantante Flor Silvestre, pronosticó desde que ella tenía 10 años, cuando aseguró que su nieta era "la mejor voz de México".

No es novedad que la familia Aguilar ha dejado grandes cantantes generación a generación, pero en una familia de voces extremadamente talentosas, Flor Silvestre decidió destacar la de Ángela en una entrevista, donde dijo "A mí me impresiona Angelita", dijo la actriz. "Es la mejor voz que ahorita hay en México y que me perdonen otras voces que cantan ranchero, pero canta como una mujer grande ya (...) tiene 10 años y canta como una mujer grande".

Desde que inició su carrera, Ángela Aguilar ha señalado que su abuela es una de las grandes inspiraciones e incluso señaló fue ella quien la llevó a interesarse en la música regional. "Mi abuela me dijo una vez que cada canción es una historia y tienes que contar cada canción como si fuera una historia", contó en su biografía al hablar sobre su abuela.

Desde los 3 años, Ángela ya se paraba en los escenarios; siempre con el mantra y las enseñanzas de su abuela por delante. "Al final del día, eres un narrador que usa su voz para retratar sentimientos y estás usando tu voz para retratar historias", contó que le decía Flor Silvestre sobre la experiencia encima del escenario.

